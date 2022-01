Opinie: ‘Waar macht bestaat, is er kans op machtsmisbruik. Iedereen kan slachtoffer zijn’

Beeld Getty Images/EyeEm

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (1)

Er is een blinde vlek in de discussie over seksuele intimidatie die is losgebarsten na de misstanden bij The Voice. Het lijkt een exclusief heteroseksuele, van mannen op vrouwen gerichte wantoestand. Als jongerencoach kom ik de gekste verhalen tegen: ook jonge mannen worden door machthebbenden volstrekt onjuist bejegend. Waar macht bestaat, is er kans op machtsmisbruik. Iedereen kan slachtoffer zijn.

Bamber Delver, Dijk en Waard

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (2)

Ik mis in het stuk over vijf jaar #MeToo (Het Parool, 22 januari), het grensoverschrijdend gedrag in de Amsterdamse gemeenteraad van wethouder Laurens Ivens. Gedurende twee jaar werd hem de hand boven het hoofd gehouden en werd gezegd: “Kom maar niet naar de vergadering als hij er is en blijf maar uit zijn buurt.” Alleen in de column van Ruben Koops wordt deze affaire genoemd.

Helma Drukker, Amsterdam

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (3)

Laten we stoppen met het gebruiken van de term seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze term laat namelijk ruimte voor het idee dat de dader niet wist/begreep/in de gaten had dat zijn (nagenoeg altijd ‘zijn’) gedrag een grens overschreed - de term draagt geen moreel oordeel in zich. De term seksueel misbruik daarentegen draagt in zich dat de grensoverschrijding laakbaar is.

Lidya Steutel, Amsterdam

‘Rutte moet eerst zijn eigen problemen oplossen’

Waar haalt premier Rutte het lef vandaan om ‘een ondernemer’ (De Mol) aan te spreken op mogelijk wangedrag? Volgens mij is een oplossing voor zijn eigen (aangetoonde) wangedrag, bij bijvoorbeeld de dossiers Toeslagen & Groningen, zijn primaire verantwoordelijkheid. De balk-en-splinteranalogie (voor wie het weten wil: Lucas 6:39-42) dringt zich op. Tot Rutte deze problemen heeft opgelost, is hij een nog grotere Judas in het aanspreken van anderen dan eerder gedacht. Wat een hypocriet mens!

Kees Bunck, Diemen

‘Onder welke steen leeft het OMT?’

Het OMT adviseert om theaters tot acht uur ’s avonds de gelegenheid te geven publiek te ontvangen? In plaats van vanaf acht uur dus? Serieus? Onder welke steen leven deze mensen, is mijn vraag. Ik wil er namelijk ook zo een. Lijkt me heerlijk om zo totaal los van de realiteit te leven.

K. Eijkelboom, Amsterdam

Vlees als geschenk?

‘We zien vlees als een geschenk’ stond boven het charmante artikel over de slagersfamilie Woorts (Het Parool, 19 januari), wereldberoemd in de Maasstraat. Vader en zoon slager aaien zelfs hun vlees. Wat mij verbaast, is dat de verslaggever geen enkele vraag stelt over onze nieuwe inzichten omtrent de vleesindustrie, minder vlees eten of waar hun aaibare dieren vandaan komen. Vlees als geschenk – het zal best, maar niet voor de geslachte dieren zelf, vrees ik.

Hein Janssen, Amsterdam