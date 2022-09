Opinie: ‘Waar komen al die fatbikes toch vandaan? Spelen ouders een dubieuze rol?’

Beeld Vincent Spiering

‘Waar komen al die fatbikes toch vandaan?’

Ik verbaas mij in toenemende mate over het aantal fatbikes in het verkeer, veelal bestuurd door kinderen van 12, 13 jaar en zelfs jonger. Deze ‘fietsen’ bereiken, bijna zonder te hoeven trappen, enorme snelheden. Ik woon vlak bij een school en ben al een paar keer bijna van mijn sokken gereden.

Het is ook nog de vraag hoe deze kinderen aan het geld komen om dit dure vervoermiddel op die leeftijd aan te kunnen schaffen. Of spelen de ouders hierbij een dubieuze rol? Ik ben bang van wel.

Paul Kuiper, Amsterdam

‘Energiebesparende maatregelen komen nauwelijks van de grond’

Marcelo Mooren pleit voor progressieve energiebelasting (Het Parool, 12 september). Op zich een mooi streven om zo de grootverbruikers (hogere inkomens) meer te laten betalen. Daar staat echter tegenover dat deze hogere inkomens ook het vermogen hebben om energiebesparende maatregelen te treffen.

In dezelfde krant lees ik ook dat vve’s de grootste moeite hebben om tot een energietransitie te komen. Energiebesparende maatregelen komen nauwelijks van de grond. Zou het niet beter zijn om daar progressie in te maken?

Mark Verhoeven, Eindhoven

‘Ik denk dat ik geen echte Jood ben, want ik heb een normale neus’

Uit het interview dat Robert Vuijsje had met zakenman Gideon Italiaander (Het Parool, 10 september) blijkt dat mijnheer Italiaander een jongen van de gestampte pot is, zoals wij zo’n gezellige babbelaar vroeger noemden. Het hart op de juiste plaats, zal ik maar zeggen. Dus een echte Amsterdammer. En een koopman met een gigantische neus en een opvallend Joods beroep. Hij moet dan wel een Jood zijn, concludeert Gideon.

Hij babbelt gezellig verder en komt tot een verrassende uitspraak: “Natuurlijk worden er grappen gemaakt over de slimme Jood, gericht op geld verdienen. Als dat op een leuke, Amsterdamse manier gebeurt, vind ik het prima.” Dus als ‘een grapje’ over Joden in – ik noem maar wat – Zierikzee, Delfshaven of Winterswijk wordt gemaakt is het niet leuk?

Ik denk dat ik geen echte Jood ben, want ik heb een normale neuslengte en geen op geldgericht beroep.

Awraham Meijers, Amsterdam

‘Waar is de uitgebreide uitagenda opeens gebleven?’

In een artikel over de lege theaterzalen (Het Parool, 10 september) stond dat onder andere corona en de inflatie invloed hebben op de verminderde kaartverkoop in de theaterbranche. Als lezer van Het Parool zou ik mijn eigen krant willen oproepen om verantwoordelijkheid te nemen in deze zaak. Na de pandemie is in PS van de Week de uitgebreide uitagenda niet teruggekomen.

Ik nodig mijn krant dan ook uit om de handschoen op te pakken en de uitgebreide uitagenda op zaterdag weer te plaatsen. Ik weet zeker dat u daarmee vele lezers, theaterbezoekers en dus ook theaters een groot plezier doet.

Peter Struijs, Amsterdam

‘De stad netjes opruimen: dat is voor Amsterdam echt te veel gevraagd’

Het massatoerisme in Amsterdam neemt gestaag toe, zelfs de toeristenbelasting verhogen houdt de bezoeker niet weg (Het Parool, 13 september). Er is steeds meer vraag naar accommodatie en voorzieningen voor gasten, terwijl de gastvrijheid van de Amsterdammer merkbaar tanende is.

Als je bezoek krijgt, leerde ik van mijn moeder, zorg je eerst dat het huis aan kant is en dat je je gast iets kunt aanbieden. Je laat je van je beste kant zien.

Dit laatste is van een Amsterdammer echt te veel gevraagd. De stad netjes opruimen en schoonmaken zodat inwoners en buitenlanders zich er welkom en thuis voelen – zelfs deze minieme eis van welvoeglijkheid is in de stad Amsterdam te veel moeite.

Amsterdam is een van de drukst bezochte steden in Europa. Ik durf te wedden dat we ook in die van smerigste grote steden aan de top staan.

Antony Oomen, Amsterdam

‘Professionals passen wel op zich in de politiek te begeven’

Ik ben het zo ontzettend eens met Jeroen Hofman (Het Parool, 14 september) die bepleit dat we onze volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad nu eindelijk fatsoenlijk moeten betalen voor het werk dat we verwachten van ze. Nu zijn we namelijk overgelaten aan raadsleden die, hoewel ze zeer gepassioneerd het politieke spel spelen, eigenlijk de inhoud missen om goed te kunnen oordelen over de onderwerpen waar ze over gaan.

De professionals die daar wél goed in zijn, passen wel op zich in de politiek te begeven. Daar is geen eer aan te behalen en het levert niks op, dus waarom zouden ze? En wij, bewoners, zitten met de gebakken peren en met goedbedoeld maar ondoordacht amateurisme op heel veel beleidsterreinen. Het doet pijn.

Diederik van der Staay, Amsterdam

‘De soap bij Bij1 maakt kiesdrempel noodzakelijk’

De soap bij Bij1 maakt duidelijk dat er zo snel als mogelijk zowel lokaal als landelijk een kiesdrempel moet komen. De kans dat dit soort amateuristische clowns in de gemeenteraad of de Tweede Kamer komen wordt dan in elk geval kleiner. Ik ben benieuwd hoeveel gemeenschapsgeld maandelijks naar ze wordt overgemaakt.

Erik-Jan Haanraadts, Amsterdam

‘Niet meer dansen en terrassen eerder dicht’

De gemeente Amsterdam is bezig met een nieuw horeca- en terrassenbeleid. Na zo’n mooie zomer waarin we weer zonder coronabeperkingen konden genieten, verwacht je dit niet: terrassen moeten volgend jaar op het Rembrandt- en Leidseplein een uur eerder dicht en dansen is straks alleen nog toegestaan in clubs.

Dansen in een café of zelfs een chique thé dansant in hotel The Grand zal op grond van de nieuwe regels verboden zijn.

Er zal best op tal van plaatsen in de stad overlast zijn, maar komen de makers van deze plannen nooit de deur uit?

Eelco Huizinga, Zwijndrecht