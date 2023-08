Opinie: ‘Waar is de onbevangen fluitende Amsterdammer van vroeger?’

Kees de jongen, de happenings bij Het Lieverdje en zelfs Spinoza: voor filosoof en stadsgids Okke Loman zijn het voorbeelden van de typisch Amsterdams brutale, vrijgevochten buskruitfluiter. Dit straatschoffie zit in iedereen, maar dreigt langzaam uit het straatbeeld te verdwijnen.

Het is zomer en we zitten met een groot probleem: de buskruitfluiter verdwijnt. De buskruitfluiter (een term die ik zelf bedacht voor een fenomeen dat u wel kent) bepaalt in belangrijke mate het beeld van de Amsterdamse zomer. Wandelend of op de fiets, door de straten of langs de grachten, fluit de buskruitfluiter een vrolijk wijsje. Het draait daarbij niet zozeer om welke melodie er precies wordt gefloten, als wel de manier waarop.

De fluiter straalt uit dat de straat van hem is en dat u daar als verkeersgenoot niks aan kunt doen. U wilt zich bijna ergeren, maar begrijpt – door de onbevangenheid van de goedgemutste fluiter – dat de mens zijn eigen gang mag gaan.

Amsterdams straatschoffie

De buskruitfluiter is een relikwie uit lang vervlogen tijden. In juli 1622 vindt een klein weesjongetje een grote hoop buskruit onder de koopmansbeurs van Amsterdam, gelegen tussen het Rokin en de Dam. Hij ruikt onraad en door brutaal op zijn trommeltje te slaan en op zijn vingers te fluiten licht de jongen het Amsterdamse stadsbestuur in. Wat blijkt? De Spanjaarden zitten achter het complot.

De jongen redt de beurs, maar weigert de beloning die hem wordt aangeboden. In plaats daarvan bedingt hij dat hij samen met zijn vriendjes mag trommelen tijdens de kermisweek. Een traditie is geboren: jaarlijks wordt de beurs in september geopend met het trommelen door jongetjes van het Amsterdamse weeshuis.

De buskruitfluiter staat voor mij gelijk aan het Amsterdamse straatschoffie door de eeuwen heen. Je hoorde het fluitje als Ciske de Rat kattenkwaad uithaalde; wanneer Kees de jongen zijn zwembadpas inzette. Sjakoo, van het negentiende-eeuwse Fort van Sjakoo, werd nagefloten als hij de voor politie vluchtte.

Spinoza, een verdienstelijk filosofisch buskruitfluiter, werd zijn gemeenschap zelfs uitgegooid. Ook Henri Pronker, beter bekend als de skater met de reetveter, was een buskruitfluiter. En natuurlijk Het Lieverdje op het Spui, het tastbare monument voor de straatjongens van de stad, waar zelfs hele buskruitfluithappenings voor werden georganiseerd in de jaren zestig.

Brutaliteit en bravoure

Maar de buskruitfluit gaat nog verder. Het is een icoon van vrijheid. Door bovenstaande geschiedenis weet Amsterdam dat het juk van zich af moet worden geslagen, zodra die de individuele vrijheden inperkt. Want zo was dat: de Republiek zette Spanje op zijn nummer, omdat Spanje de Republikeinse hang naar zelfbeschikking dwarsboomde. Het fluitje is een kleine herinnering daaraan.

Dat lijkt tegenstrijdig. Want, natuurlijk, de buskruitfluiter is brutaal. Hij eist immers een stuk gedeelde leefruimte op. Toch komt hij er door zijn bravoure mee weg. Zo houdt hij u nonchalant een spiegel voor. In zijn fluitje zit een vleugje ironie, die de ruimte schept zodat u zichzelf bevraagt: ‘Sta ik wel voldoende open voor andere levensbeschouwingen?’. ‘Houd ik niet te veel vast aan mijn eigen leefregels?’.

De buskruitfluiter raakt een psychologische snaar, waardoor u even uit balans raakt, en uw normen heroverweegt. Die ironische schwung is een kritiek onderdeel van de balans in een stad. Realiseren dat je onderdeel bent van een gemeenschap. Elkaar laten om zelf gelaten te worden.

Helaas gaat de verkeerde kant op met het buskruitfluitje.

Tegenover alles wat de buskruitfluit is, staat namelijk een andere fluit. Door mij de ‘Spaanse fluit’ genoemd – vernoemd naar de oude overheerser. Het Spaanse fluitje is het kwaadaardige zusje van de buskruitfluit. Het verschil zit ’m in de intentie. De Spaanse fluiter fluit om de boel te verdoezelen. Hij is niet te vertrouwen. U herkent het direct: deze fluiter heeft een dubbele agenda. Of nog erger: hij wil iets van u. De Spaanse fluiter is iemand die zich aan u opdringt. Iemand die u vertelt hoe u uw leven moet leven – de antagonist van de buskruitfluiter.

Teveel haast

Ik constateer dat de Spaanse fluit aan invloed wint. Excessief gebruik van sociale media, gebrek aan durf om een gesprekje met vreemden aan te knopen en een algeheel teveel aan haast. Deze en andere ontwikkelingen maken dat het niet meer in de Amsterdammer opkomt om ‘s zomers onbevangen te fluiten. In plaats daarvan is hij gefrustreerd en op zoek naar zijn eigen gelijk. Inderdaad: hij is een Spaanse fluiter geworden.

Met het verdwijnen van het buskruitfluiten verdwijnt ook de typische Amsterdamse geest. De geest van tolerantie, vrijheid en gemeenschap. En dat terwijl dit weekend een feest voor de buskruitfluiter hoort te zijn. Gelukkig is niet alle hoop verloren. De beste remedie tegen de Spaanse fluiter blijft: met ironie hem een spiegel voor houden, en rustig doorfluiten.

Okke Loman, filosoof en stadsgids in Amsterdam