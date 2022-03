Opinie: ‘Waar is de aandacht voor de rest van de wereld’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Waar is de aandacht voor de rest van de wereld?’

Hé Parool-redactie, echt heel goed dat in jullie krant woensdag werd gewezen op impliciete discriminatie. Terecht! Maar besteed in Het Parool dan ook aandacht aan nieuws uit landen die nu worden vergeten. Waar blijven bijvoorbeeld de artikelen over de hongersnood in Jemen? De oproep om ons bewust te zijn van onze impliciete vooroordelen is zo wel erg vrijblijvend.

Charles Picavet, Amsterdam

‘Koning, stel uw paleizen beschikbaar’

Het is bewonderenswaardig dat ook het koningspaar aandacht heeft voor de ontberingen van de Oekraïense vluchtelingen. Wat zou het dan ook een mooi gebaar zijn geweest als de koning paleis Noordeinde, Huis ten Bosch, het koninklijk paleis op de Dam, kasteel Drakensteyn en paleis Het Loo als eventuele opvang locaties zou hebben aangeboden.

Met een dergelijk statement zouden andere koningshuizen niet achter kunnen blijven en zou het zoeken naar opvanglocaties vergemakkelijken en binnen Europa nog meer eenheid uitstralen.

R. Boelens, Ter Aar

‘Overheid, stop die asociale debielen!’

Even mooi weer en het vroem, vroem, vroem van talloze motoren is weer niet van de lucht. De motorboys kun je niets kwalijk nemen. Als je als asociale debiel geboren bent, kun je daar niets aan doen. Maar een overheid die jaar op jaar dit soort aso’s geen haarbreed in de weg legt, moet zich diep schamen!

Robert Rehm, Amsterdam

‘Zonder jubelton kunnen de echte rijken hun gang gaan’

Zo zie je maar weer, er zijn altijd twee zijden. ‘Einde van de jubelton toch snel in zicht,’ kopt Het Parool op woensdag. De afschaffing draagt bij aan een eerlijker speelveld voor starters op de woningmarkt en verkleint de ongelijkheid.

Helaas kunnen de echte rijke mensen nu helemaal ongestoord en zonder tegengas huizen kopen om die daarna veel te duur te verhuren. Onze dochters van 20 en 22 hebben beiden een studieschuld opgebouwd, met het idee dat de jubelton hen op weg kon helpen. Wij moeten terug naar de tekentafel. Let wel, wetende dat wij ongelofelijk bevoorrecht zijn en dat we ‘goed’ geld verdienen met onze banen.

Anita Uitermark, Amsterdam

‘Het Westen heeft deze oorlog uitgelokt’

Ik ben erg blij met de brief van Peter Bourgraaf (Het Hoogste Woord van woensdag). Eindelijk eens een genuanceerd geluid in de massamedia, zonder dat ik me ongewild in het hoekje van Thierry Baudet voel staan. Met verbazing zie ik de ontwikkeling in het Westen waarin nauwelijks meer een gematigd geluid te horen is en de oorlogspropaganda hoogtij viert. Ik durf mijn genuanceerdere mening over het ontstaan van dit conflict niet meer overal te verdedigen; ik wordt straks gestenigd, ben ik bang.

Het Westen heeft deze oorlog geprovoceerd en Poetin is deze oorlog begonnen. En nu doen wij alles wat Russisch is in de ban, cultuur nota bene! Wat is verbindender dan cultuur? Maar nee, ik vergat dat we ons niet meer willen verbinden, alles staat op rood en archaïsche principes staan voorop. ‘Wij’ en ‘zij’ en iedereen loopt weer achter de marsmuziek aan.

Mijn vader werd in 1917 als Duitser geboren en heeft als overtuigd pacifist de tweede wereldoorlog vanaf de eerste tot de laatste dag mee mogen maken. Hij zou met stomme verbazing naar onze wereld kijken, zijn hoofd schudden en snel terugkeren naar zijn graf denk ik.

Daniela Assmann, Amsterdam