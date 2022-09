Opinie: ‘Waar blijven de protesten en burgerlijke ongehoorzaamheid in Amsterdam?’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

Extra kosten voor de beveiliger

Schiphol weigert beveiligers 5,25 euro per uur extra te betalen (Het Parool, 15 september). Even wat gezond ondernemersverstand: een beveiliger controleert minimaal vijf personen per uur. Dat is dus 1,05 euro per passagier per uur aan extra kosten voor de beveiliger. Ik denk dat geen passagier dit weigert te betalen als ze snel door de beveiliging kunnen. Sterker nog. Geef ze 10 euro extra per uur! 2 euro per passagier. Een biertje op Schiphol kost het dubbele.

Jeroen van Bergen, Amsterdam

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Jeroen Robbertsen schrijft dat de toespraak bij de oplevering van groenprojecten aan de Weesperstraat onverstaanbaar was wegens het voorbijrazende verkeer (Het Parool, 16 september). Hij heeft gelijk dat je ‘een straat niet kunt vergroenen als je niet het lef hebt om iets aan de verkeersdrukte te doen’. Maar je kunt niet alleen onze ‘progressieve’ gemeenteraadsleden beschuldigen van een gebrek aan lef. Wij zijn de enige historische stad in Europa waar snelwegen de binnenstad doorkruisen. Waar blijven de protesten en burgerlijke ongehoorzaamheid?

Frank Scimone, Amsterdam

Achterhalen

Nu blijkt dat het goud op de Gouden Koets uit Suriname komt, rijst onvermijdelijk de vraag hoeveel meer aan waarde uit de voormalige koloniën naar Nederland is gevloeid. Wij weten al dat het eerste spoorwegnet in Nederland in hoofdzaak is betaald met de opbrengst van de suikermaatschappij die in het huidige Indonesië is opgebracht.

Maar hoeveel is er nog meer uit de Nederlandse ‘overzeese gebiedsdelen’ naar Nederland gehaald? Dat moet via de betrokken banken en maatschappijen toch bij benadering kunnen worden achterhaald, gegeven de voortreffelijke administratie van die instellingen? Is daarvoor wetenschappelijk onderzoek nodig? Laat dat dan gebeuren via een daartoe in te stellen staatscommissie. Dan ook kunnen wij in het reine komen met onze verplichtingen aan de uitgebuite landen die onder Nederlands ‘beheer’ stonden.

Henk. J. Licher, Amsterdam

Vrolijke bediening

Mara Grimm heeft bourgondisch gedineerd in het Gijsbrecht van Aemstelpark in Buitenveldert. Althans, dat was de bedoeling. Ze deed verslag (PS van de Week, 17 september) van haar belevenissen in een recentelijk geopend bomvol tapasrestaurant. Na lezing van de humoristische weergave van deze ‘verwennerij’ is er maar een conclusie mogelijk: als ze zó doorgaan, dan komt er vanzelf een eind aan de ellende.

Toch viel mij op dat Grimm terloops vermeldt dat er inmiddels meer dan dertig vestigingen in ons land zijn en dat de overige gasten in deze Amsterdamse vestiging vrolijk bleven bestellen. Je zou toch verwachten dat tenminste één gast, na de zoveelste misser, de nodige stampij maakt. Misschien heeft de vrolijke bediening hier mee te maken.

Aart Stijntjes, Diemen

Directe democratie

Beter dan een kiesdrempel (Het Parool, 17 september): zetels naar gelang de opkomst. Komt slechts 50 procent stemmen? Dan blijft de helft van de zetels leeg. Dagelijkse feedback voor de wanprestaties.

Of, nog beter: directe democratie. Er is geen enkele reden om te denken dat ‘beroepspolitici’ betere besluiten nemen dan ‘gewone mensen’. De kersverse winnaars van de Ig Nobelprijs (Pluchino en Rapisarda) hebben eerder al eens aangetoond dat willekeurig mensen aanwijzen voor posities beter werkt dan ‘de beste’ te kiezen. Waarom modderen we nog door met dit systeem?

Jaques Pluim, Amsterdam