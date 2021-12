Opinie: ‘Waar blijft het reddingsplan voor de toeslagenaffaire?’

Is de impact die de toeslagenaffaire heeft, en de omvang ervan, wel voldoende tot het kabinet doorgedrongen? Is er dan intussen een groot integraal project opgezet om de gedupeerde ouders en kinderen bij te staan in hun financiële, fysieke en psychische herstel? Is er al een taskforce met financieel adviseurs, psychologen, juristen en maatschappelijk werkers die gecoördineerd aan de slag gaan om deze mensen uit het door de overheid gecreëerde moeras te trekken?

Geen woorden, maar daden – die zijn nodig. Maar is er wel voldoende besef hoe groot de urgentie is om nu te handelen?

Een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking is door toedoen van de Nederlandse overheid beschadigd. Door discriminatie, onterechte verdachtmaking, financiële uitkleding en uithuisplaatsing van kinderen. De overheid, die voor ons allen zou zorgen, is de dader van dit onrecht. Hoe kunnen we nu nog vertrouwen op deze overheid? Het fundament onder het geloof in Nederland als rechtsstaat is weggevallen.

Voor de direct betrokkenen is het een persoonlijke ramp die levens heeft verwoest. Jaren van stress en financiële problemen met scheidingen, fysieke en geestelijke gezondheid, en verlies van huis en haard tot gevolg. De gedupeerden hebben kinderen die geleden hebben, lijden en zullen lijden onder de stress van hun ouders en de financieel-economische achterstelling. Het zijn kinderen waarvan een deel uit huis is geplaatst. En die hechtings- en andere persoonlijke ontwikkelingsproblematiek ervaren die, hoe langer het herstel duurt, verder zullen toenemen.

Deze schade, ontstaan door het handelen van de belastingdienst, onder verantwoordelijkheid en druk van onze politici, is gigantisch voor duizenden Nederlandse burgers. Zonder zorg voor hun herstel zal dit levenslang, zelfs generaties lang, problematisch blijven.

Hoe eerder er werkelijk geïnvesteerd wordt in het herstel van relaties, financiën en de fysieke en geestelijke gezondheid van deze mensen, hoe beter. Vanuit compassie naar hen en vanuit welbegrepen eigen maatschappelijk belang. Hoe langer dit reddingsplan uitblijft, hoe groter en langduriger de financiële, fysieke en psychische schade zal zijn. En dat zal onze samenleving op de langere termijn veel meer gaan kosten dan een goede investering in het welzijn van de gedupeerden nu. En misschien dat met een goede integrale aanpak het vertrouwen in de Nederlandse overheid een beetje teruggewonnen kan worden.

Karen Walthuis, Amsterdam