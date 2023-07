Opinie: ‘Waar blijft de professionele lobby voor kinderen?’

Greta Thunberg bij de Algemene Vergadering van de VN in 2019. Beeld JUSTIN LANE/EPA

Steeds meer wordt bekend dat Kamerleden nogal eens in gesprek gaan met lobbyisten die belangen vertegenwoordigen van onder andere de onlinegokindustrie, de tabaksindustrie, de alcoholbranche, de suikerindustrie en zorgverzekeraars. Er zijn geen professionele lobbyisten die Kamerleden benaderen voor het meer investeren in (mentale) gezondheid van kinderen en het vooropstellen van rechten van kinderen.

Wie de regering wel kritisch volgt, is het Kinderrechtencollectief, dat kijkt hoe het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind wordt geïmplementeerd. In dat kader spreken medewerkers van het collectief met Kamerleden. Ons voorstel is om dit Kinderrechtencollectief om te vormen tot een effectieve professionele lobbyorganisatie voor rechten van kinderen en toekomstige generaties. Dat Nederland in de recent verschenen KidsRights Index is getuimeld naar plek 20 bewijst dat die lobby nodig is.

Politici kijken doorgaans naar de korte termijn. Een voorbeeld is staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, die vindt dat jongeren minder snel professionele hulp moeten krijgen bij psychische problemen, omdat die zo duur geworden is. Onbehandelde trauma’s leiden bijvoorbeeld vaak tot cannabisafhankelijkheid of andere verslavingsproblematiek. De kosten voor de opname in een verslavingskliniek voor jeugd had uitgespaard kunnen worden als eerder zou zijn behandeld. Penny wise, pound foolish, zeggen de Engelsen.

Wij eisen meer dan alleen ijs

In de tijd van Annie M.G. Schmidt kwamen Floddertje en de andere kinderen voor zichzelf op met ‘wij eisen ijs’. Tegenwoordig gaat de strijd van kinderen om belangrijkere thema’s zoals ‘wij eisen een leefbare toekomst’. Dat is een belangrijke vlag om voor te vechten, maar nemen politici wel echt de verantwoordelijkheid? De Zweedse activiste Greta Thunberg, die bekend werd van haar schoolstakingen voor het klimaat, zei in haar toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2019: “Uw generatie laat ons in steek. Maar de jonge mensen beginnen jullie verraad te begrijpen. De ogen van alle toekomstige generaties zijn op jullie gericht.”

In de Verenigde Staten stapten onlangs zestien kinderen naar de rechter om te eisen dat de staat Montana inderdaad zorgt voor een schoon en gezond leefklimaat, zoals de grondwet Montana aangeeft. Een van de jongeren die in de rechtszaal sprak, zei dat zij het gevoel had dat Montana winsten van bedrijven boven belangen van mensen stelde.

Door de toeslagenaffaire en de manier waarop de overheid met de gaswinning in Groningen omgaat, bestaan zulke gevoelens ook in Nederland. Meer jongeren, zoals Amsterdammertje van het Jaar in 2021 Imane Valk, pleiten voor jongerenparticipatie. De geitenpaadjes van premier Rutte voor Shell laten zien hoe vervlochten Nederlandse politici zijn met belangen van het bedrijfsleven.

Een ander voorbeeld is Ole Heil. De voormalige woordvoerder op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van onder meer minister Edith Schippers is dit jaar pr-directeur geworden bij de tabaksgigant Philip Morris. In deze ‘lobbycratie’ kunnen kinderen geen honoraria op tafel leggen voor public affairsadviseurs om hun belangen veilig te stellen. Daarom zijn zij het kind van de rekening. Het zou ons niet verbazen als het gevoel van onmacht dat hieruit voortvloeit, bijdraagt aan de toegenomen somberheid onder jongeren.

Jongeren meer serieus nemen

In Oostenrijk en Malta kunnen jongeren vanaf 16 jaar al stemmen voor parlementsverkiezingen. Nu de bevolking in Europa veel ouder wordt, drukt het oudere deel van de bevolking meer en meer een stempel op de politieke agenda en begroting. Jongeren laten stemmen kan een zekere balans aanbrengen.

De gedachte is ook dat politici jongeren dan meer serieus zullen nemen als ook zij kiezers zijn. Maar beïnvloeding in het politieke steekspel blijft nodig. Een van de professionele public affairs/lobbyorganisaties schrijft: ‘Het is de kunst van het beïnvloeden van de besluitvorming in de politieke en stakeholderarena.’ In dit politieke strijdperk wordt, pijnlijk genoeg, nog niet opgekomen voor kinderen en toekomstige generaties.

Dr. Philip Veerman is gz-psycholoog en deskundige rechten van het kind. Beeld -