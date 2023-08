Opinie: ‘Vve’s zijn in huidige vorm niet houdbaar als ook commercie in het spel is’

Vrijwilligers in een vve-bestuur krijgen allerhande problemen op hun bordje, soms veroorzaakt door derde partijen die geen moeite lijken te doen om te helpen een oplossing te vinden. Beeld Getty Images/iStockphoto

Meer dan de helft van alle woningen in Amsterdam maakt onderdeel uit van een vve, wat neerkomt op 230.000 woningen. Deze woningen zijn georganiseerd in zo’n 24.000 vve’s van verschillende omvang en pluimage. Zo kan een vve bestaan uit alleen koopwoningen, maar ook uit een mengvorm van koop- en huurwoningen. Een derde mogelijke vorm is een combinatie van koop- en huurwoningen en commerciële ruimten, zoals horeca en kantoren.

Een vve met alleen koopwoningen kan al een behoorlijke bron van onenigheid en gedoe zijn, maar als er sprake is van een combinatie van functies brengt dit voor een vve-bestuur veelal een hoop extra sores met zich mee omdat dan de problemen van verschillende kanten komen. Horeca die afval-, stank- en lawaaioverlast kan veroorzaken, huurders die snel wisselen, zich minder aan regels houden of deze niet eens niet kennen en eigenaren die, ondanks een verbod, toch hun appartement aanbieden voor shortstay of kamerverhuur. Om maar eens wat probleempjes te noemen.

Dealen met grote organisaties

Ooit hebben mensen, ik vermoed juristen, het construct bedacht dat de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen een vve belegd wordt bij een bestuur van eigenaren. Zo’n bestuur bestaat uit vrijwilligers die zich onbezoldigd, in hun eigen tijd, inzetten voor hun vve. Een opzet die volgens mij op termijn niet houdbaar is.

Wat is namelijk het geval? De vrijwilligers van een vve-bestuur moeten niet alleen zorgen voor de eigenaren die in hun appartement wonen, maar ook alle problemen oplossen van een drietal andere partijen. Te weten: professionele intermediairs die appartementen namens (particuliere) beleggers verhuren, vastgoedbeheerders die namens de onroerendgoedeigenaar commerciële ruimten (horeca en kantoren) verhuren, en woningcorporaties die de huurappartementen bezitten.

Alle drie zijn veelal grote organisaties waarmee gedeald moet worden door de vve-bestuurders. Op de websites van die organisaties wemelt het van prachtige kwalificaties waarmee zij zichzelf labelen als passie, vertrouwen, energie, kennis en kunde. Ook lezen we mooie slogans als ‘passionate people are at the heart of our business’, ‘relentless drive is the key to success’ en ‘quality is what makes us shine’.

Het enige dat deze organisaties mijn inziens drijft is zo veel mogelijk geld verdienen met zo min mogelijk inspanning. Woningcorporaties en vastgoedbeheerders lijken principieel geen deel te willen uitmaken van een vve-bestuur en dus geen verantwoordelijkheid te willen dragen voor het reilen en zeilen van het vastgoed waaraan maandelijks substantieel verdiend wordt. Zelfs het deelnemen aan jaarlijkse alv’s (algemene ledenvergaderingen), waar de verschillende problemen worden besproken en afspraken worden gemaakt, is vaak al te veel gevraagd.

Buitengesloten

Een en ander impliceert dat de problemen die zich voordoen op het bordje van de vrijwilligers van het bestuur komen te liggen. Dan gaat het niet alleen om reparaties maar bijvoorbeeld ook om het weren van motoren en scooters van huurders uit de entreehal en het in actie komen als er lekkages zijn, afkomstig van de horeca. Men geeft zelfs niet thuis als een expat die net vanuit Afrika in Nederland gearriveerd is en niet goed uitgelegd heeft gekregen hoe in ons land sloten werken, zichzelf en zijn telefoon heeft buitengesloten, om maar een voorbeeld te noemen.

Het is aan een vve-bestuurder om zo’n probleem op te lossen. Het wekt bij mij verbazing dat intermediaire partijen die huurders ‘afleveren’ in hun appartement, hun geen of nauwelijks adequate informatie geven over het huishoudelijke reglement van de betreffende vve, over hoe afval afgevoerd moet worden, hoe de verwarming, de koeling, de intercom werken etc. Bij elk zich respecterend hotel ligt er documentatie gereed waarin de gast alle noodzakelijke informatie kan vinden. Waarom treffen huurders, die veel langer verblijven in hun huurappartement, dergelijke informatie niet aan?

De goed betaalde professionele organisaties zouden zich beter moeten bezinnen op het dienstbare aspect van hun vak. Als zij hun werk blijven afwentelen op vrijwillige vve-bestuurders, dan zal het construct dat ooit bedacht werd, onhoudbaar blijken te zijn.

Ineke Mortier is vve-bestuurder op Oosterdokseiland, Amsterdam.