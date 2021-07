Opinie: ‘VVD is tegen motorherrie, maar geeft wel ruim baan aan luide festivals’

Beeld Getty Images/EyeEm

Dit zijn de ingezonden brieven van 29 juli

‘Motorherrie? Wat denkt u van festivals?’

Een boze brief in de krant van 22 juli van VVD-lid Kune Burgers, tevens lid van de stadsdeelcommissie Amsterdam Zuid. Meneer Burgers heeft genoeg van het lawaai dat motorfietsen in zijn mooie buurt produceren.

Hij vindt 80 dB meer dan genoeg herrie en denkt misschien dat dit tijdens de covidfestivalstop wel even een onderwerpje is.

Maar andere Amsterdammers mogen zich in de toekomst weer rustig ergeren aan de talloze festivals in Amsterdam waar maar liefst 105 dB aan oorverdovende herrie mag worden geproduceerd.

En die herrie rijdt niet je straat uit, maar blijft je een of twee hele dagen lang gezelschap houden. In het programma van de VVD staat dat zij liever meer dan minder festivals in de stad hebben.

Hopen maar dat die dan niet bij de heer Burgers in de buurt zijn. De VVD denkt waarschijnlijk dat alleen bewoners van Zuid een gevoelig gehoor hebben, maar een grote hoeveelheid inwoners wil heel graag van de festivalherrie af.

Lieke van Dam, Amsterdam

‘Als iets je niet bevalt, de beuk erin: dat is een misdaad’

Iemand schoppen en slaan omdat hij of zij niet aan een bepaald beeld voldoet of andersoortige kleding draagt, heet primitief gedrag. Je kunt ook vinden dat de ander een begerenswaardig bezit heeft en dat hij of zij dit maar aan jou moet afstaan, vanwege ‘het recht van de sterkste’.

Dit alles valt onder één noemer te vangen: crimineel geweld. Als iets je niet bevalt de beuk erin, dat is een misdaad. Alcohol of andere drugs mogen dan geen verzachtende omstandigheid zijn bij het bepalen van de straf, integendeel, net zomin als autorijden met een slok op.

Jan Mast, Amsterdam

‘Huilen naar de maan is geen oplossing’

Protesteren tegen de coronamaatregelen én vaccinaties, met kreten als ‘Freedom for all’, komt aardig in de buurt van ‘Geen gezeik, iedereen rijk’ (voor de jonge generatie: Van Kooten & De Bie), alleen betrof dat satire.

En namen kiezen als Algemeen Burger Collectief’ terwijl Niche Burger Initiatief toepasselijker zou zijn, zou je onder de noemer misleiding kunnen scharen.

Dit soort organisaties en protesten zijn totaal ongeloofwaardig zolang er geen goed alternatief voorgesteld wordt voor de gevolgen van het ongebreideld rond laten gaan van het virus: een zorgsector die overlopen wordt, extra doden, extra long covidpatiënten, meer virusmutaties.

Het wordt nog een hele toer om uit de situatie te komen waar we ons nu als wereldbevolking in bevinden, maar domweg huilen naar de maan biedt in elk geval geen goede oplossing.

Jeroen Bos, Amsterdam

‘Rutger Groot Wassink is ongeloofwaardig’

Zolang Rutger Groot Wassink steun verleent aan het platwalsen van biologische grond in de Lutkemeerpolder ten behoeve van een Albert Heijndistributiecentrum, een Meervaart in de Sloterplas wil plempen en windmolens in woonwijken wil plaatsen, is hij wat mij betreft geheel ongeloofwaardig.

Ronald Schutten, Amsterdam