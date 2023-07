Opinie: ‘Vrouwenhaat vormt een ernstige bedreiging voor onze democratie’

Lisa Westerveld (GroenLinks), en Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) en Senna Maatoug (GroenLinks) tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Het nieuws dat Sigrid Kaag stopt als politiek leider van D66 en zich niet verkiesbaar stelt als lijsttrekker voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, kwam voor velen niet als een verrassing. In College Tour werd al duidelijk hoezeer het haar raakte dat haar kinderen, in een filmpje dat werd vertoond, aangaven dat ze wilden dat hun moeder zou stoppen vanwege veiligheidsoverwegingen. Ze is echter niet de enige politicus die te maken krijgt met bedreiging en intimidatie.

Uit onderzoek van de Groene Amsterdammer blijkt dat 10 procent van alle tweets gericht aan vrouwen op kieslijsten van haatdragende of zelfs bedreigende aard is, en dat het merendeel van deze verwensingen seksistisch is. Ook laat dit onderzoek zien dat vrouwen van kleur en vrouwen die tot minderheidsreligies behoren onevenredig zwaar worden getroffen door online haat.

Onvolledige volksvertegenwoordiging

In een democratie is het van essentieel belang dat er meerstemmigheid is op plekken waar belangrijke beslissingen worden genomen. Dat de mensen over wie het gaat hun stem kunnen laten horen en hun belangen worden vertegenwoordigd in het politieke besluitvormingsproces. Het feit dat relatief veel vrouwelijke politici stoppen is duidelijk zichtbaar, maar we zijn minder bekend met de mate waarin vrouwelijke politici worden belemmerd in hun dagelijkse werk. Dat veel vrouwen niet eens overwegen om een politieke carrière na te streven is een onzichtbaar probleem en een serieuze bedreiging voor onze democratie die vaak over het hoofd wordt gezien.

Vrouwenhaat bestaat niet in een vacuüm; we leven in een maatschappij die gebaseerd is op patriarchale waarden, waarin een binair onderscheid in gender wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen, en vrouwen een ondergeschikte positie krijgen toegewezen. Voor een patriarchaal systeem vormt de kracht van vrouwen een bedreiging. Wanneer vrouwen zich buiten de traditionele rol begeven en machtig worden, kan dit bedreigend voelen voor mensen die vasthouden aan deze traditionele opvattingen en/of bang zijn dat hun eigen positie in het geding komt.

Het internet faciliteert vrouwenhaat

Het internet is hier niet voor uitgevonden, maar heeft zich ontwikkeld tot een instrument dat uiterst effectief is om vrouwen monddood te maken. (Online) mediaplatformen spelen een cruciale rol bij de toenemende hoeveelheid en intensiteit van vrouwenhaat, simpelweg omdat het scoort. Uit een onderzoek naar de verspreiding van haatberichten, blijkt dat berichten van haatdragende gebruikers zich verder, sneller en breder weten te verspreiden en dat deze gebruikers nauw met elkaar verbonden zijn.

Online platformen lenen zich uitstekend voor georganiseerde online intimidatie en beledigingen. Van seksistische opmerkingen, stalking, tot doodsbedreigingen. Intimidatie is goedkoop, gemakkelijk te maken en dus toegankelijk geworden door de komst van deepfakes – digitaal gemanipuleerde, en tegelijkertijd hyperrealistische afbeeldingen en video’s van mensen, op basis van kunstmatige intelligentie.

AI draagt ook bij aan de versterking van problematische stereotiepe ideeën, doordat de systemen worden gevoed door data doordrenkt van racisme, seksisme, homohaat en andere vormen van discriminatie. Gezien de razendsnelle ontwikkeling van AI, is het van essentieel belang dat de bescherming van vrouwen (en andere gemarginaliseerde groepen) centraal gesteld wordt bij de totstandkoming van regelgeving.

Intersectionaliteit

Niet alleen online platformen verdienen aandacht. Begin deze maand schreef NRC over het gemak waarmee Nederlandse journalisten valse informatie hebben overgenomen van een Zwitsers ‘Dark PR’-bureau, wat heeft geleid tot beschuldigingen tegen Kamerlid Kauthar Bouchallikht. Zij werd ten onrechte afgeschilderd als een extremist die probeert de Kamer te infiltreren. Ze is niet alleen het slachtoffer geworden van online haat en bedreigingen uit verschillende hoeken, maar haar geloofwaardigheid is ook ernstig geschaad.

Het is opvallend dat dit nieuws geen grote krantenkoppen haalt en dat er relatief weinig verontwaardiging lijkt te zijn. Bovendien hebben de meeste journalisten, afgezien van enkele uitzonderingen, geen rectificatie of excuses geplaatst.

NRC schreef deze week over grootschalige lastercampagnes tegen Europese moslims. Ook ik heb destijds dit soort informatie verspreid over @Kauthar_. Dat was fout. Ik kan dat niet corrigeren maar wel mijn excuses aanbieden. Anderen zouden dat ook moeten doen. — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) 12 juli 2023

Er is duidelijk een versterkend effect waarneembaar van moslimhaat op vrouwenhaat. Terwijl veel mensen, ongeacht hun politieke voorkeur, zich uitspreken ter ondersteuning van Kaag, blijft de steun voor Bouchallikht, een vrouw van kleur die een hoofddoek draagt, beperkt.

De driehoek

We worden niet alleen geconfronteerd met deze problematiek in de politiek, maar ook in de journalistiek, waar vergelijkbare risico’s spelen, en in de techindustrie, die bekendstaat om de giftige bro-culture en hierdoor weinig aantrekkelijk is voor veel vrouwen. In de domeinen van volksvertegenwoordiging, berichtgeving en online platformen, die nauw met elkaar verbonden zijn, is het vrouwelijke perspectief ondervertegenwoordigd en door recente ontwikkelingen staat dit nu nog meer onder druk.

Het is daarom van essentieel belang dat er niet alleen regelgeving komt om vrouwen (en andere gemarginaliseerde groepen) te beschermen op online mediaplatformen, maar ook dat er prioriteit wordt gegeven aan het waarborgen van gelijke toegankelijkheid en inclusiviteit binnen fysieke omgevingen.

We moeten erkennen dat de veiligheid van vrouwen een essentiële voorwaarde is voor een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving, en dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is om hieraan bij te dragen.

Nadine Ridder.

Nadine Ridder is adviseur en spreker op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid