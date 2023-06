Opinie: ‘Vrouwenhaat komt niet alleen voor in studentencorps, maar is overal’

Met 43 paar rode hakken op de Dam in Amsterdam werd op zondag 25 juni aandacht gevraagd voor de Nederlandse slachtoffers van femicide (moord op vrouwen). Beeld EVERT ELZINGA/ANP

Kritiek leveren op studentenverenigingen is makkelijk. Men neme een aantal extreme gebeurtenissen, smeert deze uit over alle aanhang en gelooft vervolgens dat dit de standaard is voor de hele groep. Daar zijn sappige opiniestukken over te schrijven. Zoals Tim Smit maandag opmerkte: de nuance ontbreekt.

Toch ben ik ook in Smits opiniestuk op zoek naar nuance. Smit vraagt zich af hoe het kan dat er zoveel vrouwen lid worden bij een vereniging, als vrouwenhaat daar ‘welig zou tieren’.

En inderdaad, zoals hij zelf stelt is het allemaal niet zo zwart-wit. Het gaat niet over acuut geweld of brute verkrachtingen. Het gaat over hoe er tussen neus en lippen door grappen worden gemaakt over het stemrecht van vrouwen, of dat vrouwen nou eenmaal niet zo grappig zijn als mannen, of over het ‘sleutel in het slot’-verhaal.

Over iedere keer dat ik of mijn vriendinnen daar tegenin gingen en een jongen zei dat het ‘maar een grapje’ is, of begon over die ‘wijven die altijd lopen te zeiken’. Over alle keren dat een jongen mij de mond snoerde door te zeggen dat ik even wat minder emotioneel of hysterisch moest doen.

Meer chicks regelen

Het gaat over hoe chicks ‘laag’ zijn als ze veel regelen (zoenen), en gasten ‘legends’. Over hoe vroeg in de kennismakingstijd wordt gepredikt over ‘hertjes tackelen’ (meisjes versieren), en over hoe je als meisje vooral geregeld ‘wordt’, in de passieve zin.

Het gaat over meisjes die moeite hebben met hun grenzen aangeven, maar ook over jongens die nooit hebben geleerd dat ze zelf grenzen mógen hebben, omdat ze altijd maar moeten willen, zin moeten hebben en meer chicks moeten regelen omdat dat status geeft. Over de onduidelijkheid van wie op wie afstapt, de miscommunicaties rondom consent, en de onzekerheid die dat bij zowel mannen als vrouwen teweeg brengt.

Maar zoals Smit terecht opmerkt is een vereniging gewoon een zuipclub, een grote kroeg. Zoveel verschillen we niet van de samenleving. De bovenstaande problemen komen overál voor. Ik word op straat nageroepen, in kroegen in mijn billen of kruis geknepen, in mijn werkveld onderbroken of genegeerd. Deze mensen hebben zelden bij een vereniging gezeten.

Verenigingen worden onder een vergrootglas gehouden, waarbij we graag doen alsof de verstoorde verhoudingen tussen mannen en vrouwen alleen dáár bestaan, bij de ander, veilig weggestopt in een sociëteit vol gekken. Vervolgens halen we opgelucht adem: gelukkig zijn wíj niet zo.

Kijk in de spiegel

Je kunt pas constructieve kritiek op een systeem leveren als je weet hoe dat systeem in elkaar zit, het van binnen kent in plaats van van buiten. Daarom stel ik voor dat we allemáál in de spiegel kijken. Hoe ziet jouw omgeving eruit? Wat gebeurt daar, en wat kan jij ertegen doen?

Wijzen naar mensen die ‘anders’ zijn en zich ‘fout’ gedragen is makkelijk, maar in gesprek gaan met degene die naast je zit over wat er wel en niet oké is, daar kunnen we nog flink in groeien. Dat geldt voor verenigingen én voor de rest van de wereld.

Franka Wijngaarden, Amsterdam