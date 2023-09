Opinie: ‘Vrouwen met een kinderachtige voornaam: kort je naam in tot een volwassen versie’

Beeld Vincent Spiering

Kinderlijke voornaam

Wat is dat toch hier in Nederland met alle verkleinwoorden die we gebruiken? We wonen in een klein land, maar noemen het dan ook altijd ons landje. En als je erop gaat letten, kom je de verkleinwoorden overal tegen. Maar het ergste zijn de namen die volwassen, hoogopgeleide vrouwen hebben. Vandaag lees ik een bijdrage van een zekere Martijntje, een techniekfilosoof. En dan hebben we een minister die Liesje heet. Hoe is het mogelijk dat deze vrouwen zich nog steeds met zo’n kinderlijke voornaam presenteren. Hiermee maken ze zichzelf in mijn ogen onnodig klein. Ik raad alle Liesjes, Martijntjes, Tinekes en andere vrouwen met kinderachtige voornamen aan om hun voornaam in te korten voor een volwassen versie. Uiteindelijk hebben we ook geen volwassen Jantjes, Pietjes en Klaasjes rondlopen in Nederland.

Anja de Vries, Zaandam

Tolerantie

Met grote regelmaat staan in Het Parool artikelen over misdragingen binnen studentenverenigingen. Nu weer over activiteiten van Lanx van bijna een jaar geleden. Laat het duidelijk zijn dat die incidenten walgelijk zijn en dat ieder gevoel voor humor ontbreekt. Ik vraag me echter af waar die brede afschuw vandaan komt. De studenten kiezen zelf voor die club en weten waar ze aan beginnen. Laat ze, is dat niet ook tolerantie?

Luc Beyer, Amsterdam

Nieuwe kleren van Ajax

Ben ik nou de enige die de afgelopen maanden het idee had naar een moderne versie van het sprookje De nieuwe kleren van de keizer te kijken?

Dat de keizer (Ajax) zich een uiterst dubieus pak heeft laten aanmeten door een duistere wonderdokter moge inmiddels duidelijk zijn. En dat de keizer zich zal ontpoppen tot het ‘lachertje van de Eredivisie’ is zeer aannemelijk.

Waar is dat kind (Henk Spaan) dat roept: Maar ze KUNNEN helemaal niet goed voetballen!

De wonderdokter zal stil het veld ruimen, op zoek naar een volgend project. De keizer blijft achter met een lege schatkist. En het volk van de omliggende keizerrijken, koninkrijken en graafschappen? Zij leefden nog lang en gelukkig.

Fred van der Zwet, Arnhem

Haagse zuinigheid

Vele expo’s in het Stedelijk Museum Amsterdam kenmerken zich door een gebrek aan oorspronkelijke ideeën, wat zorgvuldig wordt gemaskeerd door een overvloed aan uitleg en overvloedig materiaalgebruik. De in Het Parool op de korrel genomen geldverslindende expo van Anne Imhof was daar een fraai voorbeeld van. Door de overvloedige opeenstapeling van materialen keek de bezoeker wel zijn ogen uit (om vervolgens al dan niet in de lach te schieten). Een expo zonder ideeën en uiterst sober vormgegeven, is voor de bezoeker een ramp. Hiervan biedt KM 21 (filiaal van Kunstmuseum Den Haag) een mooi voorbeeld: Kunstenaar Scott heeft in een museumzaal van afgedankt vrachtwagenzeil een humorloze, troosteloze en fantasieloze gang gemaakt. Een treurige suppoost (thans met baardje en bril) houdt de wacht, verder is er niemand.

Toch kan het Stedelijk Museum Amsterdam veel leren van Den Haag. Door de Haagse zuinigheid blijft het museumbudget wel op peil. Een volgende expo (hopelijk boeiender) kan dan wat makkelijker gefinancierd worden.

Maarten Rácz, Enschede