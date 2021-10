Opinie: ‘Vrouwen hadden assertiever kunnen zijn tegen wethouder Ivens’

Ex-wethouder Laurens Ivens (SP). Beeld Remko de Waal/ANP

Ik ken Laurens Ivens als een bescheiden, aardige en amicale man, het tegendeel van een bullebak. En toch beschuldigen vele vrouwen hem van grensoverschrijdend gedrag. Ik heb een paar jaar geleden met hem de Pride Walk gelopen en al die uren hebben we amicaal en close met elkaar gepraat. Iedere keer ontroert het mij diep wanneer ook heteromannen de Pride actief omarmen. Mensen die dagelijks met hem werken, zeggen dat hij benaderbaar en sociaal vaardig is en dat hij als politicus graag de kloof met de gewone burgers verkleint.

Het Parool maakte afgelopen zaterdag van de vermeende overtredingen van Ivens een enorm spektakel met schreeuwende koppen als ‘Ik voelde me in de val gelokt’, ‘De methode-Ivens’ en ‘Vrouwen delen hun intimiderende ervaringen’. Bij lezing blijkt het met name te gaan om de toon van e-mails van de ex-wethouder, of dat een dame vindt dat ‘Ivens net even te dichtbij ging zitten’ of dat Ivens ‘persoonlijke vragen’ stelde.

Ik zou denken: wat een aardige man. Of is dat een te mannelijke manier van kijken? De commissie die de kwestie-Ivens onderzocht, meldt onder meer: ‘De gedragingen zijn individueel bezien naar ons oordeel in objectieve zin licht’ en ook: ‘geen van de zaken is als zeer ernstig aan te merken’ en ‘er zijn geen voorbeelden bekend van expliciete seksuele opmerkingen tegen een vrouw gemaakt of dat er een oneerbaar voorstel is gedaan’. Tegelijkertijd meldt het rapport dat het gedrag ervaren kan worden als ‘overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend’. Als lezer denk je dan: wat is het nu?

Hoe was de situatie geweest als de vrouwen in kwestie assertiever waren geweest? Of de leiding alerter. Waarom zeg je niet wat duidelijker: ‘Meneer Ivens, u zit nu wat te dichtbij’ of ‘Uw mails zijn me te joviaal en te amicaal’? Een passende assertieve en krachtige correctie had veel kunnen helpen, voor zowel de vrouwen als voor Ivens zelf. Nu lijken er alleen verliezers te zijn.

Mannen, vooral witte mannen, lijken passé. Pedagogen maken zich zorgen, jongemannen hebben bij hun ontwikkeling positieve rolmodellen nodig. In Frankrijk is het boek Mannen, ik haat ze een bestseller. Is het niet beter dat we elkaar respecteren en waarderen in plaats van haten? Er zijn in onze hoofdstad genoeg mooie en goede mannen.