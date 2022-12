Opinie: ‘Vrouwelijke hiphopartiesten banen de weg vrij voor een nieuw soort, inclusiever feminisme’

Megan Thee Stallion en Cardi B tijdens de Grammy Awards. Beeld EPA

Er is al enkele jaren een ware bloei van vrouwelijke hiphopartiesten gaande. Ze bereiken de nummer 1-positie in de Billboard-hitlijsten, winnen Grammy’s in diverse muzikale categorieën, bundelen hun krachten om taboedoorbrekende hits te scoren (denk aan Wet Ass Pussy van Cardi B en Megan Thee Stallion), en zijn de inspiratie voor dans-challenges op het sociale medium TikTok.

Deze hiphopgolf gaat ook, vooral in Amerika, gepaard met publieke gesprekken over hoe vrouwelijke MC’s (rappers, dus) hun muziek gebruiken om te pleiten voor sociale, economische en politieke vooruitgang voor vrouwen en te laten zien waarom de traditionele kaders van feminisme achterhaald zijn.

De Amerikaans-Jamaicaanse cultuurwetenschapper Joan Morgan introduceerde al in de jaren negentig het concept van ‘hiphopfeminisme’. Een vrouwenbeweging voor de feministische MC en hiphop luisteraar. Door de problematische kanten van hiphop denkt men al gauw dat hiphop en feminisme samengaan als olie en water, maar het tegendeel is waar: júist deze feministische stroming laat al decennialang zien een voorloper te zijn op het gebied van inclusie en progressiviteit.

Inclusief feminisme

Morgans hiphopfeminisme is een reactie op andere vrouwenbewegingen die haar niet inclusief genoeg waren. Het dominante feminisme van halverwege de twintigste eeuw hield niet voldoende rekening met de geleefde ervaringen van vrouwen van kleur. Daarin werd bijvoorbeeld in de strijd tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen over het hoofd gezien dat potentieel racisme een oorzaak kan zijn voor ongelijke lonen.

Ook het Zwart feminisme uit de jaren zestig, een stroming die wel de kruising van gender en etniciteit erkende, was voor Morgan niet inclusief genoeg. Deze vrouwenbeweging vertegenwoordigde vooral de stem van hoogopgeleide Zwarte vrouwen uit de middenklasse die grote voorstanders waren van respectabiliteitspolitiek (bijvoorbeeld dat ‘zichzelf respecterende’ vrouwen niet openlijk moeten praten over seks en een bedeesde houding hebben).

Morgan – een vurig hiphopfan – had niks met dit schooljufachtige feminisme. Hiphopmuziek, een ‘rebels’ genre dat is ontstaan op de straten van de achtergestelde New Yorkse wijk The Bronx in de jaren zeventig, was lange tijd de stem van mensen uit de lagere klasse en staat juist haaks op die respectabiliteitspolitiek. Morgan wilde een inclusievere, feministische stroming die vrouwelijke hiphopliefhebbers representeerde.

Hiphopfeminisme, dat voornamelijk voortkomt uit het Zwart feminisme, strijdt voor vooruitgang voor elke vrouw – ongeacht etniciteit, klasse, genderidentiteit, seksuele identiteit, religie, en fysieke/mentale gezondheid – en snapt dat de kruisingen van deze identiteiten zorgen voor andere geleefde ervaringen. Dat bijvoorbeeld biseksuele vrouwen, naast discriminatie op basis van gender, óók te maken kunnen krijgen met homofobie en dat vrouwen met een lichamelijke uitdaging óók kunnen worden gediscrimineerd op grond van gezondheidstoestand.

Fucking with the grays

Inmiddels zijn er meer feministische stromingen die snappen dat kruisingen van identiteiten zorgen voor andere geleefde ervaringen (ook wel: kruispuntdenken), maar wat het hiphopfeminisme onderscheidt van andere vrouwenbewegingen is dat het ogenschijnlijke contradicties in het leven van vrouwen omarmt en viert. De hiphopfeminist wijst oldskool feministische kaders af, en omarmt een ‘feministisch grijs gebied’. Dit zogenoemde ‘fucking with the grays’ maakt deze vrouwenbeweging nog inclusiever.

In het dagelijks leven van een hiphopfeminist betekent dit dat zij heel goed ‘tegenstrijdige’ boodschappen van vrouwelijke MC’s met elkaar kan rijmen en niet het gevoel heeft dat ze een kant (of kader) moet kiezen. Als luisteraar kan je je de ene dag iets meer vinden in de ‘respectabele’ teksten van vrouwelijke MC’s als Lauryn Hill die bijvoorbeeld in het hiphopnummer Doo Wop (That Thing) rapt: ‘Showing off your ass ’cause you’re thinking it’s a trend. Girlfriend, let me break it down for you again.’ En de andere dag kan je je iets meer vinden in de rauwere, ongefilterde (of in het Engels: ratchet) teksten van MC’s als Cardi B en Latto. Zoals in het nummer Booties van Latto: ‘I’ma shake it like dice, shake it.’

De boodschappen van verschillende soorten vrouwen vormen de basis voor het hiphopfeminisme en deze stroming is continu in ontwikkeling. MC’s als Megan Thee Stallion omarmen het feministische grijze gebied door beurzen beschikbaar te stellen voor vrouwelijke studenten (Megans ‘respectabele’ kant) én schaamteloos te rappen over seksueel plezier (Megans rauwe, ongefilterde kant). Doordat het hiphopfeminisme vrouwen die in het feministische grijze gebied opereren met open armen verwelkomt, wordt er ruimte gemaakt voor hiphopartiesten en -liefhebbers die het gevoel hebben dat ze niet passen binnen de kaders van ‘de traditionele feminist’.

(Meer) feministische hiphopgeluiden

De vrouwelijke MC’s die deel uitmaken van de (nieuwe) hiphopgolf agendeerden de afgelopen twee jaar diverse feministische thema’s: van seksuele verlangens tot racistisch politiegeweld. Zo promootten Cardi B en Megan Thee Stallion in de controversiële zomerhit WAP (Wet Ass Pussy) vrouwelijke verlangens en seksuele autonomie (‘Look, I need a hard hitter, need a deep stroker’ en ‘I tell him where to put it, never tell him where I’m ’bout to be’).

Door hun eigen plezier voorop te zetten, draaien ze een veelgehoord mannelijk rapverhaal om (mannen die expliciet verkondigen wat zij in de slaapkamer willen) en dagen ze het maatschappelijke genderstereotype van ‘vrouwelijke passieve seksualiteit’ uit. De videoclip voor Latto’s hiphopnummer It’s givin’ verspreidt de boodschap dat elke vrouw fantastisch is. In de clip worden er verschillende soorten ‘boss bitches’ afgebeeld; beroemdheden, vrouwen met fysieke uitdagingen, transgender vrouwen, queer vrouwen, moeders en verpleegsters.

Artiesten als Rapsody en Janelle Monáe hebben na de brute moord op George Floyd in mei 2020, de aandacht gevestigd op racistisch politiegeweld. In Rapsody’s 12 Problems staan de moorden op Zwarte mannen uit de lagere klasse centraal (‘Get ya shit straight, Mr. Police’ en ‘But you steady killin’ they fathers, left and right, our brothers’).

In Monáe’s Say her Name (met o.a. Tierra Whack en Beyoncé) worden de ervaringen van Zwarte vrouwen met politiegeweld behandeld. Door aandacht te schenken aan specifiek vrouwelijke slachtoffers realiseren luisteraars zich dat racistisch politiegeweld geen gender kent. De verhalen die de mainstreammedia halen zijn namelijk meestal geweldsincidenten tussen mannen.

Net als de afgelopen twee jaren, zullen vermoedelijk het komende jaar vrouwelijke MC’s feminisme bij de microfoon grijpen. Ze hebben het feministisch grijze gebied vertegenwoordigd door taboes omtrent de pussy te doorbreken en politiek activistische hiphopgeluiden te laten klinken. Mijn dansschoenen en aantekeningenboekje liggen in ieder geval alvast klaar. Hulde aan de vrouwen die mij hebben laten zien dat er ook voor mij ruimte is binnen het feminisme!