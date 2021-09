Opinie: ‘Vroeger was het beter. De koe bij de hoorns vatten is er niet meer bij’

Keert de koe met hoorns terug in de wei? Beeld Getty Images/EyeEm

Vroeger was het beter. Naar mate ik vorder op de leeftijdsladder, krijgen deze woorden meer kleur. Vroeger waren er geen verkeersdrempels, hadden koeien hoorns en was er nog een toekomst.

Tegenwoordig is het leven digitaal gecontroleerd, worden hoorns afgeknipt en kruipen overstromingen en vuurhaarden als boodschappers tegen de ivoren torens van het egoïsme. De dreigende zelfvernietiging wordt ontkend.

Vroeger waren er Elfstedentochten, vroeger zag ik salamanders in de sloot en vroeger stak ik mijn kop niet in het zand of deed ik oogkleppen op of proppen in mijn oren en waren smokkelaars opgeschoten jongens met een klein hartje. Nu schieten de narcoticacriminelen elkaar om de oren met kalasjnikovs, krijgen middenstanders een handgranaat aan de deur en als jouw mening niet de mijne is, betaal je daarvoor een loden prijs.

Politici weten alleen van praten. Eromheen, eroverheen, erlangs, in commissies, comités, fracties en achterkamertjes. De koe bij de hoorns vatten is er niet bij.

Vroeger krijgt waarde door geschiedenis. Maar dat geschiedenis ook discutabel is, kan worden teruggezien in hoe nu tegen Jan Pieterszoon Coen wordt aangekeken. Deze Hollandse held blijkt bij nader inzien een slavenhandelaar en massamoordenaar geweest te zijn. Dat wist ik vroeger niet. Ik leerde de leugen of eenzijdige belichting en geloofde wat me werd geleerd. Ik vertrouwde de info.

Nu lees ik de krant, kijk ik naar het journaal, doe ik aan internet en filter ik mijn zienswijze door vragen te stellen. Die vragen lees ik ook in de krant, hoor ik in babbelshows op tv en in rondetafelgesprekken met studiogasten. De vragen gaan vaak over politiek en als er een politiek antwoord komt, vult de tijd zich met lucht.

Ik ben blij als straks vroeger is, dan leert de geschiedenis of koeien hun hoorns weer mogen houden en misschien zie ik ook weer salamanders in de sloot en mogen we gaan hopen op een Elfstedentocht. Of maken we/ze er een geschiedenis van waarbij de Veluwe ons strand wordt met massamigratie in een moessonklimaat?

Vroeger dacht ik dat rijk worden met geld te maken had, dat was me ook geleerd. Nu besef ik hoe armoedig die gedachte is. Voortschrijdend inzicht.

Paul van den Aardweg, Lisse