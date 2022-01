Opinie: ‘Vrije huursector reguleren? Vergeet de zittende huurders niet’

Beeld Getty Images/EyeEm

Wachten op een expat

Ja hoor, daar staan ze. Middenhuurwoningen. Tenminste, zo zien ze eruit. Prima geschikt om onderwijzers, agenten en verpleegkundigen te huisvesten, maar ze staan lekker leeg. Te wachten op een expat, die wel 1600 of 1800 euro per maand kale huur van zijn netto inkomen kan betalen. Te wachten totdat de projectontwikkelaars en beleggers wel hun geplande rendement kunnen maken.

Erg goed, en hoog tijd, dat Het Parool zijn voorpagina (24 januari) wijdde aan de grootschalige leegstand van vrije sectorwoningen in de stad, middenin een krankzinnige wooncrisis.

Ook voor de zittende huurders van deze beleggers moet echter worden gevreesd: die zullen vermoedelijk mee moeten betalen aan deze ‘strategie’, de rendementen op peil moeten houden met verdere verhoging van hun al veel te hoge huren.

Reinier van Dantzigs voorstel om de vrije sector ernstig te gaan reguleren (Het Parool, 21 januari) valt dan ook van harte toe te juichen. Beter laat dan nooit. Maar de vraag is of zijn voorstel ver genoeg gaat. Voor je het weet gaat zoiets weer alleen maar gelden voor nieuwe projecten.

Vergeet in godsnaam die zittende huurders niet, die door hun huisbazen al jaren geleden ver voorbij de middenhuur zijn gejaagd – ondanks hun middeninkomens. Die huren moeten ook omlaag.

Bert Bouma, Amsterdam

Gebakken peren

De met veel poeha aangekondigde nouvelle cuisine van restaurant het Torentje getuigt niet van veel smaak: als voorgerecht een demissionaire minister die toch mag blijven lobbyen, als hoofdgerecht een adviseur met een verdacht verleden en als nagerecht brengt de als vanouds goedlachse chefkok Mark persoonlijk de gebakken peren op een bedje van jokkebrokken, met een toefje van onwaarheden. Wanneer wordt die afgeserveerd?

Frans Duivis, Almere

Stop belastingvoordelen voor de luchtvaart

Helder stuk van Alfred Blokhuizen (Het Parool, 21 januari). Schiphols ceo relativeert de grote problemen die de luchthaven veroorzaakt en geeft megalomane oplossingen, die zijn bedrijf niet zelf kan waarmaken. Impliciet benadrukt hij het zogenaamd grote economische belang van Schiphol, terwijl we al sinds 2016 weten dat dit reuze meevalt.

Dat wordt bewezen in het door Rutte destijds zelf aangevraagde rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: Mainports voorbij. De titel zegt het al. Hieruit blijkt dat krimp van Schiphol onze economie niet zou schaden. Rutte heeft echter – waarschijnlijk niet voor niets – geen actieve herinnering aan dit belangrijke rapport.

Er is een simpele oplossing: stop de absurde belastingvoordelen die de luchtvaart geniet. Zonder deze liefdadigheid wordt vliegen terecht veel duurder, waardoor het aantal vluchten afneemt. Is het echt zo erg als mensen naar Frankrijk in plaats van naar Thailand op vakantie zouden moeten?

René Dijkgraaf, Harderwijk