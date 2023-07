Opinie: ‘Vreemd vind ik het dat men kleine hondjes steeds vaker mee neemt naar café en restaurant’

Beeld Vincent Spiering

‘Er zijn steeds meer kleine hondjes, waarom?’

Als je het straatbeeld in Amsterdam goed bekijkt, valt het op dat grote honden steeds meer ingeruild worden voor twee of drie kleine hondjes. Vreemd vind ik het dat men die kleine hondjes steeds vaker meeneemt naar café en restaurant, en dat die hondjes gewoon op een stoel gezet worden, en de kopjes en de glazen mogen uitlikken. Volgens mij horen honden niet op een stoel, waar een volgende bezoeker straks weer op moet zitten. Niet fris. In de Cornelis Schuytstraat zie ik regelmatig een klein hondje waarvan de staart roze is geverfd, volgens de eigenaresse van die hond de laatste mode op Ibiza! Volgens mij is dat dierenmishandeling, net als het fokken van steeds kleinere hondjes.

Jack Spijkerman , Amsterdam

‘Ook op hoge leeftijd houdt deze groep zich niet aan het zwemmersverbod’

Met stijgende verbazing las ik het artikel van 14 juli over het zwemmen in de sterk vervuilde Wittenburgervaart.

Zijn het juist niet de ouderen die klagen over de jeugd van tegenwoordig, die zich houdt aan God noch gebod? En ziehier: met de jaren ouder en wijzer geworden? Neen, niets geleerd, ook op hoge leeftijd houdt deze groep zich aan God noch gebod.

En handhavers die lachend voorbij fietsen, ook hier is niets nieuws onder de zon.

Misschien is er toch nog hoop, per slot van rekening is men nooit te oud om te leren.

J. Keijl, Amsterdam

‘Vwo bestaat uit atheneum én gymnasium’

Op 11 juli schreef Jan-Willem de Gier hoe veel hij te danken had aan zijn leraar Grieks op het categoraal gymnasium, vooral wat betreft het taalinzicht. Dat zou volgens hem een reden moeten zijn om dit soort gymnasia te laten bestaan. Goed, misschien een enkele, maar waarom steeds meer? Even een misvatting wegnemen: sommige zeer intelligente leerlingen van het gymnasium weten niet dat vwo (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) uit atheneum én gymnasium bestaat. Zo zitten ze in de bubbel van hun categorale gymnasium.

Ik zat op zo’n vwo, afdeling atheneum, en deelde dus alle lessen met de gymnasiasten, behalve klassieke talen. Het was een leuke groep. Daarbij hadden we het geluk dat de leraar klassieke talen ook filosoof was en voor alle leerlingen van de laatste klas vwo een filosofieproject bedacht waar ook in de lessen Nederlands, geschiedenis en biologie aan gewerkt werd. Het niveau van de lessen biologie was gelijk aan het eerste jaar universiteit, vertelde onze docent later. We hebben er veel van geleerd, ook onafhankelijk denken, en hebben een inspirerende presentatie aan de ouders gegeven, met opdrachten. Daar is dus geen categoraal gymnasium voor nodig, maar bevlogen docenten en een directeur/rector die hun vertrouwen schenkt om zo een project te bedenken en uit te voeren.

B. Stern, Amsterdam