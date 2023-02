Opinie: ‘Voorkom stress op de fiets, daarmee maak je het verkeer veiliger’

Fietsers op de De Clercqstraat in Amsterdam. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Meer dan een kwart van de Amsterdammers (28 procent) zegt zich niet veilig te voelen in het verkeer. Een van de oorzaken daarvan zijn smalle fietspaden. Gevaarlijke kruispunten worden gemeden door 37 procent van de fietsers en 44 procent zegt zich veiliger te voelen in de auto dan op de fiets.

Tegelijkertijd valt het aantal ongelukken nog wel mee, ook al zullen velen een ongeluk niet altijd melden. Waar zijn deze gevoelens van onveiligheid precies op gebaseerd? En gedraagt de Amsterdammer zich asociaal in het verkeer? Soms wel, maar het is verklaarbaar.

Redelijk veel mensen begaan weleens een kleine normovertreding. Vaak laten we ons daarbij leiden door de ‘beschrijvende norm’, ofwel: ons beeld van wat de meeste mensen doen. Ons gedrag wordt in belangrijke mate bepaald door anderen en we passen ons meer aan dan we denken.

Dit levert een simpele verklaring voor waarom veel mensen, als het kan, door rood fietsen. Of soms, als het kan, tegen het verkeer in fietsen. Het verklaart ook waarom veel mensen nog steeds fietsverlichting niet al te serieus nemen. Deze normovertredingen dragen meestal maar in bescheiden mate bij aan verkeersonveiligheid. Toch vinden we het hinderlijk als anderen tegen het verkeer in fietsen, en zien automobilisten een fiets zonder licht als onveilig.

Paniek of stress

Sommige normovertredingen nemen de vorm aan van beledigingen, schelden of erger. In het verkeer is waakzaamheid een belangrijke vereiste. Daardoor raken we snel in een overlevingsmodus. Er staat in het verkeer veel op het spel (soms je leven) én snel handelen is cruciaal. Soms is een kleine maar onverwachte beweging van iemand al reden voor paniek of hevige stress.

Die reactie is begrijpelijk omdat het meeste simpelweg goed gaat in het verkeer. Mensen zijn goed in staat tot coördinatie, net als vele andere dieren – heb je ooit twee vogels of vissen zien botsen? Maar als iemand je (bijna) in de wielen rijdt, moet je uit zelfbehoud héél snel handelen. Zelfs de alleraardigste persoon kan dan gaan schelden.

Irritatie en boosheid zijn deels terug te voeren op een stadsomgeving die niet duurzaam is. De infrastructuur in Amsterdam is niet goed afgestemd op grote verschillen in snelheid tussen vele fietsers op drukke momenten. De fietspaden zijn smal, soms moeten we uitwijken voor afval of een slecht geparkeerde auto, en ’s avonds geven de lantaarns beperkt licht.

Snelle bikes op de weg

Op die manier wordt goed coördineren moeilijk. Dat maakt fietsen stressvol. Onderzoek uit de psychologie laat zien dat vooral jonge mannen risico’s niet snel uit de weg gaan. Niet om bij hen de schuld te leggen, want er zijn vele anderen die haast hebben en risico’s nemen. Een kleine groep kan zo het gevoel van veiligheid bij een grote groep mensen sterk ondermijnen.

De Fietsersbond stelde een in advies om snelle bikes die harder gaan dan 20 kilometer per uur op sommige plekken in de stad te verwijzen naar de weg in plaats van het fietspad. Met minder auto’s op de weg door een meer autoluw beleid kan dit een realistische optie worden voor veel plekken in Amsterdam.

In de discussie over verkeersveiligheid krijgen statistieken over ongelukken veel aandacht. Maar het is misschien wel even belangrijk dat mensen ontspannen door de stad kunnen fietsen. Onnodige stress en irritatie verminderen is daarom een nobel streven. En omdat bewegen gezond is, zou het jammer zijn als fietsers vanwege een onveilig gevoel overstappen op het openbaar vervoer of de auto.

De meeste mensen zijn van goede wil, maar soms moet een overheid helpen om de juiste voorwaarden te creëren. Het advies van de Fietsersbond biedt een uitstekend uitgangspunt voor een veiliger en leefbaarder fietsklimaat in Amsterdam.

Paul van Lange, hoogleraar sociale psychologie aan de Vrije Universiteit, is tevens verbonden aan de Adapt Academy.

