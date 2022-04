Opinie: ‘Voorkom nieuwe generatie geadopteerden die hun identiteit niet kunnen nagaan’

De Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie concludeerde dat de staat jarenlang berichtgeving heeft genegeerd over illegale interlandelijke adoptiepraktijken. Beeld Getty Images

In 1980 werd ik met hulp van een Nederlandse diplomaat, met medewerking van het consulaat in São Paulo, illegaal uit Brazilië geadopteerd. Omdat mijn identiteit vervalst is – een veelvoorkomend probleem voor geadopteerden – blijkt het vrijwel onmogelijk essentiële informatie over mijn afstamming te verkrijgen.

Ik weet daardoor niet onder welke omstandigheden ik ben afgestaan en ik heb daardoor, na ruim twintig jaar zoeken naar mijn identiteit, mijn vader nog niet kunnen vinden.

Volgens de rechtbank Den Haag heeft de Nederlandse staat onrechtmatig ten opzichte van mij gehandeld door na te laten maatregelen te treffen ter bescherming van mijn recht om mijn afkomst te kunnen kennen. De staat was verplicht om zich ervoor in te spannen dat ik, als slachtoffer van criminele gedragingen, daadwerkelijk afstammingsinformatie en overige identiteitsbepalende informatie zou ontvangen, aldus de uitspraak van de rechtbank.

Grove schendingen van kinderrechten

De rechtbank kwam tot dat oordeel nadat de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie (COIA) in het verleden concludeerde dat de staat jarenlang berichtgeving heeft genegeerd over illegale interlandelijke adoptiepraktijken. Ook bleek dat ambtenaren en diplomaten in strijd hebben gehandeld met (inter)nationale wet- en regelgeving. Deze handelingen hebben geleid tot grove schendingen van kinder- en mensenrechtenverdragen, aldus de COIA.

Het vonnis in mijn zaak tegen de Nederlandse staat bevestigt dat hiervan sprake is. De rechtbank heeft mij in het gelijk gesteld en heeft bepaald dat de staat mijn schade moet vergoeden. De staat is echter niet van plan het vonnis van de rechterlijke macht uit te voeren en heeft mij gedagvaard. Dat heeft tot Kamervragen geleid en mensenrechtenorganisaties hebben de staat opgeroepen om het hoger beroep in te trekken.

Klap in het gezicht voor geadopteerden

Na publicatie van het rapport van de COIA bood de toenmalige minister voor rechtsbescherming geadopteerden excuses aan en heeft de regering interlandelijk adoptie opgeschort. Die beslissing heeft zijn ambtsopvolger opgeheven. De regering heeft aangekondigd door te gaan met interlandelijke adoptie via een nieuw op te richten overheidsorganisatie; wensouders kunnen op overheidssteun blijven rekenen.

Dat is een klap in het gezicht van geadopteerden die de minister jarenlang tevergeefs om financiële steun vragen voor het achterhalen van hun identiteit. De minister weigert subsidies te verstrekken en schroomt daardoor niet om rechtsongelijkheid in stand te houden: adoptieouders kregen 3700 euro adoptiesubsidie, belastingvoordeel en adoptieverlof. Geadopteerden krijgen geen subsidie om hun oorspronkelijke identiteit te achterhalen, geen belastingvoordeel en geen familieherenigingsverlof.

In plaats daarvan heeft de minister aangekondigd een expertisecentrum op te richten waar geadopteerden niet om gevraagd hebben, blijft de staat alle aansprakelijkstellingen van geadopteerden van de hand wijzen en weigert uitspraken van de rechterlijke macht uit te voeren.

Leren van het verleden

Door te beslissen om door te gaan met interlandelijke adoptie maakt de minister voor Rechtsbescherming de Nederlandse staat, wederom, verantwoordelijk en aansprakelijk voor een toekomstige generatie van geadopteerden wiens recht op identiteit, inherent aan interlandelijke adoptie, niet gewaarborgd kan worden. Daarmee negeert de minister de conclusies en aanbevelingen van de COIA en doet hij de excuses van zijn ambtsvoorganger teniet.

De minister zou zijn vergissingen moeten inzien en leren van het verleden, door het hoger beroep in te trekken en uitspraken van de rechtelijke macht over slachtoffers van – illegale – interlandelijke adoptie uit te voeren. Ook zou de minister verantwoordelijkheid moeten nemen door aansprakelijkstellingen van geadopteerden buitengerechtelijk in behandeling te nemen, schade van geadopteerden te vergoeden en rechtsongelijkheid op te heffen door subsidies en wettelijke regelingen voor geadopteerden beschikbaar te stellen.

Tenslotte zou de minister definitief moeten afzien van interlandelijke adoptie en daardoor nieuwe schendingen van het recht op identiteit voorkomen.