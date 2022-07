Opinie: ‘Voorkom de file voor de parkeergarage van de Bijenkorf’

De file voor de parkeergarage van de Bijenkorf op het Rokin. Beeld Berlinda van Dam/ANP

Op zaterdag- en zondagmiddagen staat er hartje centrum van Amsterdam vrijwel altijd een file die zich uitstrekt vanaf de Blauwbrug – soms zelfs vanaf de Stopera – over de Amstel, het Rokin, het Damrak tot aan de parkeergarage van de Bijenkorf. Tot aan die parkeergarage? Ja. Waarom, wat is er aan de hand? Als die garage vol is – en dat is die meestal - wachten auto’s op de rijweg van het Damrak tot er een plekje vrij is.

Dat heeft als gevolg dat de auto’s die daarachter staan niet kunnen doorrijden, met als gevolg die ellenlange file. Nieuwsgierig als ik ben heb ik ter hoogte van de Bijenkorf aan wat chauffeurs gevraagd hoe lang ze er met hun auto over hadden gedaan om van de Blauwbrug naar die parkeergarage te komen. Houdt u vast: drie kwartier, was meestal het antwoord.

Drie kwartier voor een stukje waar je normaal gesproken drie minuten over doet. Dat is niet alleen nodeloos tijdverlies, maar nog erger, het hele stuk van Blauwbrug tot de parkeergarage walmt van de fijnstof en kwalijke dampen van al die auto’s die meestal niet eens stapvoets kunnen rijden. Gezond is anders. Is deze idiotie onvermijdelijk? Natuurlijk niet. Op het Damrak is er op zich helemaal geen capaciteitsprobleem voor auto’s. Wie het eenmaal gelukt is om voorbij die verdomde garage te komen, kan met normale snelheid doorrijden. Dus, wat moet er gebeuren? Twee dingen. Allereerst zet ter hoogte van de parkeergarage bij de rijweg een handhaver die auto’s maant om door te rijden als de garage vol is.

Misschien zijn twee handhavers beter, want naast boze boeren zijn er ook boze autobestuurders. Als tweede, zet op de hoogte van de Bijenkorf, aan de kant van de Dam, een lichtbord waarop staat of de parkeergarage vol is en dat men in dat geval moet doorrijden.

Wat zou het heerlijk zijn als er minder fijnstof en schadelijke dampen worden uitgestoten op Amstel, Rokin en autobestuurders in drie minuten vanaf de Blauwbrug naar de Prins Hendrikkade kunnen komen, in plaats van drie kwartier. Overigens moeten we die belangrijke kade weer z’n oude namen teruggeven, want waarom draagt die de naam van zo’n onbeduidende prins? Prins Hendrik? Hoezo? Met het hernoemen komen we voor de verschillende stukken kade op: Texelsche kade, Kampersteiger, Oude Teertuinen, Kamperhoofd en Buitenkant. Is dat niet mooi?

Joost Smiers, Amsterdam