Opinie: ‘Voorkom dat beleid van volwassenen vooral jongeren hard raakt: maak werk van de generatietoets’

Het leven zit vol paradoxen, maar de jongerenparadox is een van de hardnekkigste in onze samenleving.

Ons democratisch systeem is gebaseerd op stemmen. Stemmen voor verkiezingen, de Tweede Kamer, de gemeenteraad, de provincie, de waterschappen en het Europees Parlement. Stemmen is een groot democratisch recht. Jongeren onder de 18 hebben dit recht niet. En daar zit de crux: dit zien we terug in beleid. Op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Wat vaak wordt vergeten is dat alle beleidsterreinen invloed hebben op het leven van jongeren. Of het nou gaat om economie, digitalisering of infrastructuur – het gaat jongeren aan. Neem bijvoorbeeld de plaatsing van straatlantaarns in de wijk. Lijkt saai, en bij uitstek niets voor jongeren. Toch kan de kwestie de ‘no or go’ geven of ze van hun ouders ’s avonds alleen naar huis mogen fietsen van vrienden, sport of een bijbaantje. En dus of ze überhaupt mogen gaan.

Gebrek aan urgentie

We moeten dus af van het idee dat sommige onderwerpen wél ‘jongerenonderwerpen’ zijn en andere niet. Maar ook andersom: neem bijvoorbeeld klimaat. Klimaat wordt vaak gezien als hét ‘jongerenonderwerp’. Iets van de toekomst. Het vooruitschuiven van dit probleem, naar een volgende generatie, resulteert in een gebrek aan urgentie in ons beleid.

Onze vergrijzende samenleving draagt het electorale gewicht, maar vergeet regelmatig de principes van intergenerationele solidariteit en langetermijndenken. Dit is geen willekeurige observatie. Uit onderzoek blijkt dat de mens over het algemeen moeite heeft met keuzes maken voor de lange termijn. Keuzes die op korte termijn goed uitpakken in het eigen voordeel, ook al kunnen ze op de lange termijn schadelijk zijn voor het collectief én het individu, zijn makkelijker gemaakt.

Toekomstgerichtheid

Dit kan al lastig zijn in het dagelijks leven, maar wordt extra problematisch als we het hebben over impactvolle politieke keuzes. Intergenerationele solidariteit en langetermijndenken zijn belangrijke begrippen om in gedachten te houden: een derde van de wereldpopulatie bestaat uit jongeren. We komen om in grensoverschrijdende thema’s. Thema’s die niet alleen ons leven nu, maar het leven van komende generaties drastisch beïnvloeden. Die toekomstgerichtheid ontbreekt in ons beleid.

Het verlagen van de kiesleeftijd naar 16 jaar zou een uitkomst kunnen zijn, maar dit plan stuit op veel weerstand vanuit de Tweede Kamer en het kabinet. Begin dit jaar nog wees de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd af. Jongeren moeten volgens haar wel actiever betrokken worden bij de politiek, maar het draagvlak voor de verlaging van het stemrecht ontbreekt. Wij zien heil in de generatietoets.

‘Stapeling van beleid’

Het SER Jongerenplatform riep in 2019 het kabinet al op om onderzoek te doen naar de invoering van een generatietoets. Het idee van een generatietoets komt voort uit het feit dat de overheid soms maatregelen invoert die op zichzelf verdedigbaar zijn, maar die bij elkaar opgeteld nadelig zijn voor jongeren. Om te voorkomen dat die ‘stapeling van beleid’ jongeren onevenredig treft, moet vooraf duidelijk zijn wat het effect van nieuwe wet- en regelgeving is op de huidige én toekomstige generatie(s) jongeren.

De generatietoets is opgenomen in het coalitieakkoord. Een goede ontwikkeling, die wat ons betreft de rode lijn zou moeten zijn in al het Nederlandse beleid. De praktische invulling van de generatietoets mist nog. Eén ding is zeker: het betrekken van jongeren in dit proces is cruciaal. Hoe mooi is het om de kennis en ervaring van beleidsmedewerkers aan te vullen met de frisse, ongefilterde en toekomstgerichte blik van jongeren? De generatietoets is dé manier om jongeren te betrekken in besluitvormingsprocessen. Bovendien is het een goede manier om te zorgen dat onze samenleving niet alleen voorbereid is op vandaag, maar ook op morgen.

We hebben het vaak over kosten. De kosten van bijvoorbeeld een goede basisbeurs, effectief klimaatbeleid, een duurzame economie – maar laten we ook stilstaan bij de kosten van niet handelen. Het niet handelen op thema’s die de toekomst genadeloos kunnen bepalen. Dan zijn we nog verder van huis. Laten we ons beleid klaarmaken voor de toekomst.