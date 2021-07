Opinie: ‘Vooral woningen lossen lerarentekort in Amsterdam op’

Leerlingen van basisschool OBS De Notenkraker op de eerste dag van dit schooljaar. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Nog maar een week, en dan is het schooljaar voorbij. Voor velen iets om naar uit te kijken. De laatste loodjes, en dan rust.

Dat is voor veel Amsterdamse schoolleiders wel anders. Die werken nu aan het komende schooljaar. Hoe stellen we de groepen samen? Wat worden de inhoudelijke speerpunten? Complex, maar heel interessant.

Sinds een aantal jaar is daar een grote onzekerheid bij gekomen. Vinden we wel goede collega’s? Ook deze weken is het weer hommeles. Collega’s die op het laatste moment toch zeggen hun heil buiten de stad te zoeken en een plek op een van onze scholen te verruilen voor Zaanstad, Weesp of ergens in het Groene Hart. Vacatures die 0 (nul) reacties opleveren. Agressieve wervingspraktijken en schandelijke tarieven van handige commerciële jongens die een slaatje uit de situatie slaan.

Daar komt dit jaar nog eens een grote vracht geld bij om de effecten van corona voor onze leerlingen te verzachten en scholen duurzaam te versterken. Mooi natuurlijk, maar waar halen we de mensen vandaan die al dat werk moeten doen?

Het lerarentekort is er nog steeds, en we zien het weer groeien. De belangrijkste factor hierin is de ontspoorde woningmarkt in onze stad.

Onderwijsorganisaties doen wat ze kunnen. We leiden een recordaantal mensen in onze scholen op. Met behulp van het ministerie en de gemeente Amsterdam krijgen de leerkrachten ook volgend jaar weer een toeslag van 925 euro voor alle leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs. Leerkrachten op basisscholen met veel risico’s op onderwijsachterstanden krijgen zelfs 2310 euro. En terecht, de situatie dat op die scholen de tekorten gemiddeld het hoogst zijn, is onbestaanbaar.

Op dit moment worden er verkiezingsprogramma’s geschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als we daarvoor drie wensen mogen formuleren, dan zijn die: woningen, woningen en woningen. Naast het doorzetten van het goede werk dat de afgelopen jaren is verricht en nog steeds gedaan wordt, zoals de eerdergenoemde Amsterdamse toelage voor leerkrachten.

In Den Haag neemt men rustig de tijd voor het formeren begint, terwijl het onderwijs om een regeerakkoord smeekt met aandacht voor het lerarentekort.

Mirjam Leinders en Arnold Jonk zijn bestuurders in het primair onderwijs in Amsterdam.