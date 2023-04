Opinie: ‘Voor veel mensen is wel of geen kinderen krijgen geen keuze’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

‘Voor veel mensen is wel of geen kinderen krijgen geen keuze’

In Het Parool van zaterdag houdt Aart Stijntjes een pleidooi voor het krijgen van kinderen. Dit voor dertigers die hierover twijfelen. Volgens hem staat er na het voldoen aan redelijke huisvesting, voldoende financiële middelen en een man of vrouw van wie je houdt, niets meer in de weg voor het krijgen van een kind. Uit ervaring jubelt opa Stijntjes dan ook over zijn (klein)kinderen: zo handig, ze staan altijd voor hem klaar. Hij eindigt zijn pleidooi dan ook met: oud worden zonder nageslacht is een keuze, maar: ‘ik denk dat je als bejaarde en in de meeste gevallen al veel eerder, heel veel mist’.

Nee meneer Stijntjes: voor veel mensen is het geen keuze, maar daar gaat u helaas aan voorbij.

Anne van den Bergh, Amsterdam

‘Spelers voeden de agressie op de tribune’

Wanneer ik vroeger in mijn klas vrolijk begon, werden de leerlingen ook gezellig. Begon ik zwijgend, dan was mijn klas ook stil. En een schreeuwende leerkracht zorgt voor een luidruchtige sfeer. Kortom: gedrag neem je over.

Hier dacht ik aan, toen ik monsterlijke blikken zag vanaf de tribune bij PSV-Ajax. Woedende gebaren, uitzinnige reacties en weer een gooiende mafkees. Maar ik zag ook hoofdrolspelers op het veld, die dit gedrag aan het voeden waren. Voortdurend over de grond rollende spelers, tegenstanders die met de voorhoofden tegenover elkaar staan, en aanvoerders die bijna elke beslissing van de scheidsrechter in twijfel trekken en handgebarend hun onvrede uiten. Op deze manier voed je de agressie op de tribunes.

Ik weet de oplossing. Kijk naar het hockey: waarom gebeurt het daar niet? Nou, omdat er met absolute speeltijd wordt gewerkt. De klok loopt door. Dus geen tijd om te rollen, protesteren, etteren en dreigen. Emoties in toom houden; begin ermee op het veld. Geef ze er geen tijd voor.

KNVB, jullie mogen me bellen!

Rob Thie, Amsterdam

‘Door weer en wind stoepkrijten voor de vrijmarkt’

De territoriale machtsstrijd is weer begonnen. Ruim een week (soms twee) van tevoren transformeert ‘onze’ mooie Jordaan weer tot een zee van afgebakende trottoirs. Dit jaar gooit de fikse regen roet in het eten. Dat verhindert menig volwassene niet om maandagochtend vroeg, in de stromende regen, met paraplu’s en stoepkrijt het territorium opnieuw te markeren. Tape mocht immers niet meer van de gemeente, want dat is slecht voor het milieu.

Waar is de tijd gebleven dat men gewoon voor eigen voordeur een kleedje uitstreek, zonder in zijstraten meterslange gebieden af te bakenen? Het gekibbel tussen bewoners over wie wat waar en hoe bezorgt mij als ondernemer in de Jordaan ook dit jaar weer een hoop vermaak. Laten we het dit jaar vooral gemoedelijk houden, dat is in het verleden nogal eens fout gegaan.

D. Burggraaf, Hilversum (ondernemer in de Jordaan)