Opinie: ‘Voor meer diversiteit in de cultuursector is geen makkelijke oplossing, we zullen eerst het ongemakkelijke gesprek aan moeten’

Als de cultuursector een echte afspiegeling van de stad wil zijn, moeten we niet zomaar een blik met makers opentrekken, vindt Ayaan Abukar. Eerst moeten de ongemakkelijke gesprekken over diversiteit worden gevoerd, hoe moeilijk dat soms ook is.

Overleggen over de subsidiekaders van de gemeente Amsterdam worden regelmatig gepland en bijgewoond door vertegenwoordigers van de cultuursector. De inhoud kan verschillen en de sfeer is meestal gemoedelijk – tot het agendapunt ‘diversiteit en inclusie’ aan bod komt.

De spanning die dan op de zaal neerdaalt, begin ik steeds beter te herkennen: ze komt in variaties en verspreidt zich binnen een paar minuten. De voorzitter kaart het thema voorzichtig aan en begint dan langzaam van rechts naar links te kijken, als in slow motion.

‘Hoe gaat het nu?’ is de terugkerende vraag. De gemeente Amsterdam vindt het van groot belang dat de kunst- en cultuursector als geheel – qua publiek, programma en personeel – een afspiegeling is van de stad en heeft de instellingen verplicht er serieus werk van te maken. De vraag van de voorzitter verwijst daarnaar.

Kijk en zeg vooral niets

Op zo’n moment drukken de deelnemers zachtjes hun rug in de stoel, een subtiele wens om even uit zicht te verdwijnen – en net zo subtiel wordt er naar de paar mensen met een (zichtbare) diverse achtergrond gekeken, inclusief mijzelf. De voorzitter kijkt dan ongemakkelijk mijn kant op, door de donkere wolk van ongemak heen.

Ik kijk omhoog, omlaag, zet soms mijn telefoon in, hopend op een plotselinge verlossing. Mijn innerlijke stem klinkt op: ‘Zeg niets… Kijk niet en zeg vooral niets.’

Ik luister en blijf diep ademhalen, om het trillen in mijn lijf tegen te gaan, maar het loopt snel uit de hand.

De eerste opmerkingen komen van collega’s die zuchtend zeggen dat kleur voor hun organisatie geen issue is, ze zíen namelijk geen kleur. Iemand anders valt ze bij: ‘Hoe zouden we kleur moeten registreren?’

Hoe kunnen ze in godsnaam weten of hun publiek divers is? ‘Ja, ik sluit me daarbij aan,’ komt er uit de andere hoek.

Het is een hardnekkig probleem, de gemeente moet beseffen dat het om een grote uitdaging gaat, het is immers de schuld van de witte opleidingen, van de witte journalistiek, van het gebrek aan duurzame financiering…

Ik ga er zonder na te denken op in: ‘nee’, ‘niet waar’ en ‘bullshit’.

Het lukt me niet mijn eigen argumenten te structureren. Ik hoef geen wetenschappelijk pleidooi in te zetten binnen een discussie die bij voorbaat nutteloos is.

Serieuze stappen

De allies schieten me gelukkig te hulp, ze worstelen er ook ontzettend mee, het is echt heel zwaar – en intussen groeit het ongemak, zuigt het de zuurstof uit de ruimte. We krijgen het allemaal benauwd.

Het gesprek over diversiteit is platgeslagen tot hoe en wat en ‘we kunnen ze niet vinden’. “Hoe komen we ooit tot verdieping als we niet voorbij de oppervlakte reiken?” vraag ik mijn buurman.

Een sector die zichzelf en de samenleving serieus neemt, zou – zonder verplichtingen – allang serieuze stappen hebben gezet om diversiteit en inclusie te omarmen en het ongemak niet uit de weg te gaan. Het vraagstuk gaat immers dieper dan het invullen van actieplannen of het programmeren van meer kleur. Waar het echt om gaat is streven naar gelijkwaardigheid, aandeelhouderschap en het openstaan voor het ongemak van de transitie, waar we met z’n allen doorheen moeten.

Sociale veiligheid

Het gaat ook over veiligheid, niet alleen in fysieke zin, van de ruimte die jonge makers en professionals moeten betreden, maar ook over sociale veiligheid: een plaats waar je je niet drastisch hoeft aan te passen om erbij te horen en waar de verschillen als verrijking worden gezien en omarmd.

Het probleem van de status quo op het gebied van diversiteit en inclusie is dat we het ongemak liever ontwijken en daarom op zoek zijn naar snelle oplossingen; het liefst trekken we een blik met makers open – die doen hun ding en gaan dan dóór.

Voor een duurzame oplossing moeten we het hebben over het bouwen van gelijkwaardige relaties met collega’s die er anders uitzien en die anders denken, ze de sleutel en het mandaat geven om de noodzakelijke veranderingen door te voeren, en dat gaat niet vanzelf.

Laten we tijdens de komende sessies het agendapunt naar dat ongemak ombuigen: benoem niet meer waar je staat, maar wat je tegenhoudt. Zeg het hardop en laat de stilte die dan valt niet te vlug voorbijgaan, nee: omarm het ongemak.

Ayaan Abukar is hoofd programma & marketing bij Amerpodia (De Nieuwe Liefde/Felix Meritis/Rode Hoed). Beeld Inigo Garayo