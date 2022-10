Opinie: ‘Voor het bouwen van een hyperloop heb je toch echt meer ingenieurs dan marketeers nodig’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Puur de vraag stellen of het logisch is dat de minister minder investeert in de technische, bèta- en medische faculteiten dan in die voor sociale en geesteswetenschappen lokte een aanval op mijn persoon uit van Yarin Eski in Het Parool van 7 oktober.

De vraag die ik heb gesteld is de volgende: “Kan de minister (…) reflecteren op het gegeven dat het sectorplan sociale en geesteswetenschappen met afstand de meeste middelen ontvangt van alle sectorplannen? Acht de minister die sector het belangrijkst om in te investeren als het gaat om tekortberoepen en uitdagingen van de toekomst?”

Het gaat om een eerste deel van de investeringen in wetenschap van dit kabinet, waarbij minister Dijkgraaf ons had verzekerd dat daarbij gekeken zou worden naar wat Nederland nodig heeft. We hebben de wetenschap nodig voor grote uitdagingen zoals de energietransitie, innovatie in de landbouw, de bouw en vergrijzing.

Energietransitie

Ik vond de verdeling met dat in het achterhoofd bijzonder. Niet omdat ik de sociale en geestwetenschappen ‘niet belangrijk’ of ‘niet nodig’ vind, zoals meestal onmiddellijk gedacht wordt. Ik zal als rasalfa zelfs de eerste zijn die het bestaan van studies als filosofie, Neerlandistiek of Friese taal- en letterkunde verdedigt.

Het gaat me om de aantallen. Het is inmiddels zo dat de sociale en geesteswetenschappen een derde van het wetenschappelijk personeel in Nederland hebben en meer dan de helft van de universitaire studentenpopulatie. Ook internationale studenten – die vaak na hun bachelor of master weer vertrekken – kiezen massaal voor deze studies.

Dit zorgt voor hoge werkdruk in dit domein, en in plaats van dit ongebreideld verder te financieren kun je de vraag stellen of de verhoudingen niet anders moeten liggen. Want met dit soort verhoudingen laten we landen als Duitsland en de VS ver achter ons. We worden, of zijn al, topsociale- en geesteswetenschappenland.

Intussen hebben we een tekort aan mensen die de energietransitie het hoofd kunnen bieden, mensen die kunnen bouwen, aan technologie in de zorg voor een vergrijzende samenleving, quantum- en fotonicaspecialisten om het steeds harder in ons nek hijgende China voor te blijven.

Multidisciplinariteit

We worden inmiddels al keihard geraakt door de tekorten op alle opleidingsniveaus. We hebben de wens om topinnovatieland te zijn en mensen op te leiden voor de uitdagingen van de toekomst. Maar met name het onderwijsministerie handelt er tot nu toe niet naar, en minister Dijkgraaf moet nu in actie gaan komen.

Daarbij wantrouw ik de commissie die minister Dijkgraaf hierover adviseerde geenszins, wat dat betreft leest Yarin Eski voor een alfawetenschapper bijzonder slecht. Integendeel, het is juist de door Eski bejubelde commissie die wat vraagtekens stelt bij de inhoudelijke afwegingen die aan de plannen ten grondslag liggen. Sluit het aan op wat Nederland nodig heeft? Het lijkt er eerder op dat de commissie pas aan het eind is betrokken.

Ook vind ik multidisciplinariteit een reuzegoed middel voor betere uitkomsten, maar geen doel op zich. Zeker, een innovatietraject wordt er beter van als je niet alleen ingenieurs, maar ook een communicatiedeskundige, logistiek expert en gedragswetenschapper aan het begin erbij betrekt.

Maar voor het maken van een hyperloop heb je toch echt meer ingenieurs dan marketeers nodig. Toch zijn de opleidingsverhoudingen andersom.

Werkdruk

Ik kan me voorstellen dat de universiteiten ondersteuning willen om de hoge studentenaantallen en bijbehorende werkdruk het hoofd te kunnen bieden, ze zijn tenslotte verplicht iedereen die zich inschrijft te faciliteren. Wat mij betreft zou die vraag om ondersteuning dan wel gepaard moeten gaan met de vraag of we studenten nog doelgericht opleiden om de uitdagingen van Nederland de baas te kunnen zijn. In mijn ogen doen we dat nu onvoldoende.

Terug naar de persoonlijke aanval. Ik ben als politica wel wat gewend. In dit geval was het dapperder en slimmer geweest als Yarin Eski me even had gevraagd hoe juist iemand die een alfastudie heeft gedaan tot deze opvattingen komt. Dan had ik hem gezegd dat ik de wereld niet verdeel in kampen. Dat zou hij ook niet moeten doen. Je kan een alfastudie hebben gedaan en toch zien dat de wereld nu juist ook heel hard andere disciplines nodig heeft.