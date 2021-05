Opinie: ‘Voor groei Amsterdam ligt de toekomst op het water’

Een luchtfoto van het huidige IJburg. Van Dantzig ziet wel een IJburg 3 voor de kust van Pampus op het water verrijzen. Beeld ANP

Amsterdam wil de komende dertig jaar met 250 duizend inwoners groeien, maar de bouwgrond in de stad wordt steeds schaarser. Een blik op de kaart leert dat er voor grote nieuwe wijken met betaalbare huizen en veel groen eigenlijk te weinig ruimte is. Tenminste, als je alleen kijkt naar de grond. Maar als je het water ook ziet als bouwgrond is Amsterdam opeens een stad vol met ruimte en kansen voor groene en betaalbare wijken die drijven op het water.

Wonen op het water is lang niet zo nieuw als het lijkt: de stad is gebouwd op water met gebouwen op palen en aangeplempte eilandjes. Toch wordt bij wonen op het water tegenwoordig gedacht aan woonboten of watervilla’s en niet aan complete wijken met veel groen, goede infrastructuur en zeker vijf woonlagen met betaalbare appartementen. Terwijl dit allemaal kan. Op de Malediven zijn door een Nederlands architectenbureau plannen gemaakt voor een volledige stad op zee met maar liefst 5000 woningen.

Pak nu eens de kaart van Amsterdam en kijk wat er dan allemaal mogelijk is: bijvoorbeeld een drijvend IJburg 3 voor de kust van Pampus. Met betaalbare woningen voor gezinnen, veel groen en ruimte voor drijvende parken. Steigers om te zwemmen en te varen in het water. Een drijvende Amsterdamse buurt die meteen de stad met Almere verbindt, zonder dat we grote tijdrovende, opgespoten eilanden nodig hebben. Zo kunnen we het tempo maken dat nodig is om de woningcrisis aan te pakken en kunnen we ook voorkomen dat we de waterhuishouding aantasten. Sterker: we kunnen het water juist verrijken doordat er meer broedplaatsen komen voor vogels en vissen, zodat je ook in Amsterdam midden in de natuur kunt wonen.

Kans in haven

Een andere grote kans voor bouwen op het water ligt in de haven van Amsterdam. Door nu al in te zetten op drijvende wijken in de inhammen van de haven kan de bouw van Haven-Stad versneld beginnen. Bijvoorbeeld door drijvende appartementencomplexen te bouwen met betaalbare huurwoningen voor starters, die je makkelijk los kan koppelen en op een volgende plek kan leggen als de bouw van Haven-Stad over een aantal jaar echt goed van de grond komt.

Terug naar de roots

De kansen voor de bouw van een nieuwe dynamische stad op het water zijn legio, maar dan moeten we wel nu beginnen met plannen maken. D66 stelt daarom voor samen met het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat te onderzoeken op welke plekken deze blauwe woonwijken van de toekomst op het water kunnen verrijzen. We moeten onderzoeken welke regels er nodig zijn en welke regels we moeten schrappen om dit snel te realiseren. We moeten met marktpartijen in gesprek onder welke voorwaarden zij aan de bouw kunnen beginnen en we moeten een plek aanwijzen waar geëxperimenteerd kan worden met stedenbouw op water. Zo bereiden we ons op kleine schaal voor op de bouw van de eerste drijvende betaalbare woonwijk ter wereld.

Als we als stad teruggaan naar onze roots en als eerste moderne wereldstad de bouw op water omarmen, dan zijn de kansen niet te overzien.

De stad krijgt meer woningen en meer ruimte voor de inwoners tegen lagere kosten. We kunnen de gevolgen van klimaatverandering beter tegengaan, omdat deze wijken makkelijker te koelen zijn en beter bestand zijn tegen de stijging van het water door de opwarming van de aarde.

En we kunnen inzetten op waar Amsterdam sinds jaar en dag goed is: innovatie aanjagen en onze kennis exporteren om daar onze boterham aan te verdienen. Want bouwgrond is schaars, maar water is overal. Als wij met zijn allen een toekomst willen waar morgen beter is dan vandaag, dan ligt die toekomst op het water.