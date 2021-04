Opinie: ‘Voor een laagste prijsgarantie wordt ook een prijs betaald’

'Je kunt als supermarkt ook zeggen: wij bieden niet standaard de laagste prijsgarantie, maar de béste prijsgarantie.' Beeld ANP

Een grote Nederlandse supermarktketen promoot zichzelf al jaren als de supermarkt met de laagste prijsgarantie. Wanneer een product elders goedkoper wordt aangeboden, krijgt je het zelfs gratis mee. Het continue communiceren van de laagste prijs als hét koopargument is echter onethisch. Je versterkt zo immers een marktbeleving waarbij de prijs ook het meest belangrijke element ís. En dat heeft zijn keerzijde op allerlei sociale en ecologische terreinen.

Een laagste prijsgarantie betekent namelijk automatisch een laagste prijs voor de maker van het product dat in de schappen ligt. Voor de landbouwer bijvoorbeeld, die tegen steeds lagere tarieven massaproductie moet leveren. Met alle negatieve gevolgen voor zijn financiële positie, de bodem en het klimaat van dien. Of voor het eigen personeel in de winkels en het distributiecentrum, dat steeds meer als kostenpost wordt gezien in plaats van als medewerkers. Of voor de gezondheid van onze kinderen omdat het écht gezonde voedsel met meer vezels en minder zout, suiker en verzadigd vet niet past bij een laagste prijsgarantie.

Je kunt dan als supermarkt zeggen: maar wij voldoen aan de minimumeisen van de Nederlandse wet. We hebben zelfs biologische of fair trade producten. En dat is natuurlijk prima. Maar je kunt als supermarkt ook zeggen: wij bieden niet standaard de laagste prijsgarantie, maar de béste prijsgarantie. Samen met de overheid en de gehele supermarktbranche gaan wij voor een bredere invulling van het prijselement. We garanderen de beste prijs die mens en milieu geen schade aandoet, maar juist versterkt. En we maken de consument bewust van de talloze voordelen die deze beste prijsgarantie hen oplevert.

De overheid kan deze beste prijsgarantie ook eenvoudig stimuleren. Denk aan een suikertaks en een btw-verhoging op sterk bewerkt voedsel. Tegelijkertijd kan gezond voedsel goedkoper worden, bijvoorbeeld met een btw-verlaging op groente en fruit of een 0 procent btw tarief op biologische producten. En kunnen plantaardige alternatieven voor vlees beloond worden met een lager btw-tarief wat weer gefinancierd kan worden door een hoger tarief op vlees.

En omarm dan als supermarkt ook die beste prijsgarantie. Verander de thema’s in de marketingcommunicatie van de laagste prijs naar kwaliteit van leven. Communiceer aansprekende voordelen die dichtbij spelen. Bijvoorbeeld: wat betekent een beste prijsgarantie voor de financiële situatie van je buurman die in de landbouw werkt? Of wat betekent een beste prijsgarantie voor de gezondheid van je kleinkind? En wat levert die beste prijs op aan dier- en milieuvriendelijkheid?

Rob van der Rijt, oprichter Klimaatplein.com