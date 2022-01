Opinie: ‘Voor een écht gelukkig 2022 hebben we nog veel problemen op te lossen’

Beeld Getty Images

Aan het begin van een nieuw jaar vraag ik me af hoe we het zover hebben laten komen. Met haast systematisch ontkennen dat de problemen ons boven het hoofd lijken te groeien. Met hoofdschuddend te staan kijken bij de ene overtreding na de andere. Met duizenden op de pleinen, met meer dan vier gasten thuis. Met vuurwerk kopen en afsteken. Met aanvallen op onze hulpdiensten, met beledigingen van zorgpersoneel, met het bedreigen van onderwijsmensen. Alsof er geen regels zijn om misstanden aan te pakken, alsof we geen parlement hebben om wetten te maken, alsof er geen politici zijn die echt wel beter weten. Alsof we niet beter willen.

Aan het begin van het nieuwe jaar vraag ik me af waarom we het zover hebben laten komen. Overbevolking, honger op grote schaal, kindersterfte, de plasticsoep, de pandemie. Alsof we ons er niet van bewust zijn dat het scheepje aarde afgeladen vol is, niet weten dat we verzuipen in ons eigen vuil, ten onder gaan aan onze eigenwijsheid. De mens weet alles beter, maar kennelijk niet wat goed voor ’m is. En als die geluiden de bovenlaag niet bevallen dan onderdruk je de vrije mens met geweld, veroordeel je de criticaster tot verbanning, vermoord je de onafhankelijken. Dan ontken je dat er iets aan de hand is. In je achtertuin, in je land en overal elders in de wereld. Alsof we niet beter weten.

Aan het begin van dit nieuwe jaar vraag ik me af als we het nog verder laten komen, waarom we elkaar in vredesnaam nog gelukkig nieuwjaar wensen. We hebben nog zoveel op te lossen. Dat gaat van medeburgers die echt onrecht wordt aangedaan tot en met ontevredenen die vinden dat ze niet genoeg hebben. En ook van zieken die niet tegen de gezonden kunnen opstaan. Van gelijkgestemden die niet op kunnen tegen niet gelijkgestemden. Van wetenden en onwetenden. Van groot en niet sterk, naar klein en met een onmetelijke veerkracht. Dat alles maakt dat we nog wel wat te doen hebben op weg naar een echt gelukkig 2022 en de jaren daarna. Alsof we niet beter zouden weten en willen.

Chris Wolters, Ugchelen