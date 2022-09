Opinie: ‘Voor democratie op de Balkan moeten we eerlijke verkiezingen steunen en jongeren in gesprek brengen’

Kinderen verzamelen zich op een heuvel bij Sarajevo voor de traditionele start van ramadan. Beeld Damir Sagolj/Getty Images

Spanningen tussen Servië en Kosovo met Rusland op de achtergrond: het blijft onrustig op de Balkan. Ons recente bezoek aan Bosnië-Herzegovina illustreerde dat ook deze fragiele staat nog een lange weg te gaan heeft. Niet alleen vertoont Sarajevo nog vele sporen van oorlogsschade, ook de politieke vooruitgang is er minimaal. Elk jaar verlaten meer dan honderdduizend inwoners, veelal jong en getalenteerd, hun kleine land om hun geluk elders te beproeven.

De feestelijkheid van het recente filmfestival, de directe aanleiding voor ons bezoek, kon deze zorgen niet verbloemen. De drie dominante politieke partijen (SDA, SNSD en HDZ, voor elke etnische stroming één) houden alle macht stevig in handen en hebben zich genesteld in een schaamteloos cliëntelisme. Vehikel daarvoor zijn de ruim vijfhonderd staatsbedrijven, die op één uitzondering na alle verliesgevend zijn. Banen worden toegewezen in ruil voor politieke loyaliteit en de garantie van een stem tijdens de lokale en nationale verkiezingen, met een door de kiezer in het stemhokje genomen foto als bewijsmateriaal.

Politiek geweld

Ook de media zijn stevig in handen van het gevestigde belang. De door ons bezochte kleine liberale partij Nasa Stranka leverde onlangs weliswaar een vrouwelijke burgemeester aan Sarajevo, maar is net als andere oppositiepartijen volstrekt niet opgewassen tegen al dit politieke geweld.

Het is niet verrassend dat de nu al tien jaar durende toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie traag verlopen. Maar liefst veertien dossiers, waaronder rechtspraak, transparantie en corruptie, wachten nog steeds op afwikkeling. De toetredingscriteria van Kopenhagen, zoals goed functionerende instituties en respect voor de mensenrechten, staan niet ter discussie. Maar als een Balkanstaat als Bosnië buiten de speciaal voor Oekraïne en Georgië op te richten wachtkamer wordt gehouden, zal dat de zwakke beweging voor politiek fatsoen nog verder ontmoedigen.

Wat te doen? De oplossing is in ieder geval niet (nog) meer geld. De schitterende heropbouw van het stadhuis van Sarajevo op kosten van Europa illustreert dat het aan financiële generositeit niet heeft ontbroken, Alle positieve beeldvorming rond die subsidies wordt bovendien dankbaar geïncasseerd door het zittende corrupte regime. De internationale gemeenschap is eerder over- dan ondervertegenwoordigd.

Extra aandacht voor jongeren

Maar Europa zou zich wel kunnen concentreren op eerlijke verkiezingen, met door onafhankelijke internationale waarnemers geborgd effectief toezicht op het geheim van het stemhokje. Het zou de ontwikkeling van onafhankelijke digitale media krachtig kunnen bevorderen. Een enkele moedige officier van justitie zou al een verschil kunnen maken.

Jongeren met een Europese studiebeurs kunnen financieel aangemoedigd worden hun toekomst in eigen land te gaan zoeken.

Het zijn vooral die jongeren die extra aandacht nodig hebben. Wij schrokken tijdens ons bezoek van de hardnekkige nationalistische vooroordelen onder de generatie die de Joegoslavische oorlogen niet bewust heeft meegemaakt. Dat het nationale geschiedenisonderwijs is uitgesplitst naar de herkomst van de leerlingen is daarvan een schrijnende illustratie.

Er moet dringend een begin worden gemaakt met een verzoening tussen deze jongerengroepen, die uiteindelijk allemaal onderdeel willen uitmaken van een verenigd Europa. Nederland kan daaraan bijdragen door vanuit de hele Balkan kleine groepen jongeren van gemengde samenstelling uit te nodigen voor een bezoek, en hen dan met elkaar in gesprek te brengen.

De befaamde Engels-Duitse Königswinterconferenties ontstonden in 1950 vanuit het besef dat de verschrikkingen van de oorlog om een constructief vervolg vroegen in de relatie tussen de strijdende partijen van weleer. Vergelijkbare verzoeningsinitiatieven in de Balkan onder auspiciën van Europa zijn net zo belangrijk als de totstandkoming van volwaardige democratische rechtsstaten. Nederland is vanuit zijn historische rol in de regio bij uitstek een partij om daarbij voorop te lopen en zou daarmee wezenlijk bijdragen aan het broodnodige herstel van normale democratische verhoudingen op de Balkan.

Jan Hoekema is oud-burgemeester en oud-Tweede Kamerlid voor D66.