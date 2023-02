Opinie: ‘Voor de energietransitie moet een niet-politieke instantie de regie op zich nemen’

Reizigers op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

De energietransitie in Nederland verloopt te langzaam. Niet verwonderlijk, want er zijn nogal wat partijen met verschillende belangen bij betrokken. Duidelijk is dat er te weinig en te langzaam groene opwekkingscapaciteit wordt gebouwd, met name door het jarenlang negeren van kernenergie en het ruimtegebrek voor zon en wind.

Maar ook het energiegebruik in Nederland moet sterk omlaag. De CO 2 -uitstoot per capita is hier ongeveer tweemaal zo hoog als het wereldgemiddelde. Omdat de consument zegt te willen vergroenen maar (nog) niet bereid is de eigen lifestyle te veranderen, is een sterk leidende rol van de overheid nodig. Geleidelijke, gestimuleerde mentaliteitsverandering naar een nieuw leefmodel, moet onderdeel van de transitie zijn. Echter bij de overheid ontbreekt het aan visie en leiderschap hiervoor.

Fundamentele reductie in energiegebruik

Om die reductie te bereiken zullen verstrekkende maatregelen genomen moeten worden. We noemen hier slechts een paar ideeën, maar deze zullen op weerstand stuiten omdat een gedragsverandering van de samenleving gewenst is, of omdat er innovatieprogramma’s nodig zijn die beleidsmakers meestal niet in hun beschouwingen betrekken.

Vliegen over korte afstanden is ongewenst en vliegvelden nemen veel ruimte in. Sluit daarom regionale/kleine vliegvelden en gebruik de vrijgekomen ruimte voor woningbouw en natuurbeheer.

Geavanceerdere vervoersbenaderingen moeten snel uitgebreid worden, zoals hogesnelheidstreinen in combinatie met een fijnmaziger openbare mobiliteit.

Een drastische reductie van het (elektrische) wagenpark zal nodig zijn, want er is in Nederland te weinig ruimte om de vele miljoenen auto’s te accommoderen.



Traditionele en moderne energie-intensieve bedrijven zullen moeten worden afgebouwd en geweerd, hetgeen tot verlies van werkgelegenheid leidt. Een groot deel van de lokale industriële CO 2 -uitstoot wordt veroorzaakt door de fabricage voor de export, wat het lokale milieu te veel belast.

Maatschappelijke aspecten

De energietransitie is niet alleen een technische transitie maar ook een maatschappelijke. Via de Klimaatwet, allerlei reguleringen en activistische groepen zullen burgers hiermee te maken krijgen. Dit is van grote invloed op wonen, voedselkeuze, werken, vervoer, investeringen, enzovoort. Het gaat veelal om opgelegde veranderingen waardoor de burger al gauw het gevoel krijgt niet gehoord te worden en in het duister tast omtrent de gevolgen daarvan zoals investeringen, gebruikskosten, comfort en belastingdruk.

In hoeverre is de overheidsinformatie toegesneden op doelgroepen? Kunnen de burgers deze informatie begrijpen en vertrouwen, en kunnen zij enige sturing uitoefenen op de grotendeels van bovenaf opgelegde transitie? De transitie speelt momenteel onvoldoende in op de maatschappelijke dynamiek: niet verplichten en angst aanjagen, maar eerst communiceren, faciliteren, stimuleren en stapsgewijs het draagvlak vergroten. Nu varieert de reactie van burgers tussen activisme, tegenwerking, kritische houding, en vooral weerstand tegen de hoge kosten die zij moeten maken.

Chaotisch beleid

Visie en beleid voor de langere termijn worden door de politiek niet duidelijk vastgesteld en uitgedragen. Er zijn daarin duidelijk zichtbare verschillen met buurlanden, zoals op het gebied van gas (meer of ervan af), kerncentrales (sluiten of bijbouwen), zonnecellen (wel of niet subsidiëren/salderen), infrastructuur (elektriciteitsnet uitbreiden of het gasnet gebruiken voor waterstof), auto’s (op elektriciteit of waterstof), biomassa (wel of niet), windturbines (normen voor afstand tot woningen en de invloed op gezondheid en huizenprijs), enzovoort. Deze verschillen zaaien twijfel over de toepasselijkheid van de politieke beslissingen.

Nederland wil gidsland zijn maar is daarvoor niet uitgerust, mede door de hoge bevolkingsdichtheid. Het schiet zichzelf in de voet met het in de wet verankeren van strenge regels die het niet kan naleven en lijkt niet bij machte om deze obstakels in Brussel aan te kaarten. Bovendien dienen politieke verschuivingen zich regelmatig aan, met de daarmee gepaard gaande andere denkrichtingen over de toekomstvisie.

Het gevolg van het gebrek aan visie, leiderschap en initiatief zal zijn dat we blijven doormodderen met de energietransitie en dat het rond 2040 duidelijk zal worden dat we de doelen niet halen. Het is hoog tijd dat de politiek inziet dat een niet-politieke instantie de centrale regie over de energietransitie op zich moet nemen, en voor langere tijd onverstoorbaar aan een eenmaal vastgesteld plan kan werken.

Ingenieur Ernst de Bruijn, dr. ingenieur Hans van Doesburg, ingenieur Jaap Hoogcarspel (TU Delft)