Opinie: ‘Voor de binding met de stad is het geen goed idee fulltime gemeenteraadslid te zijn’

Beeld Vincent Spiering

Laat een zetel vullen door meerdere raadsleden

Fantastisch dat Het Parool wederom diepgravend bericht over de Amsterdamse gemeenteraad. Vermoedelijk zullen ook raadsleden van andere metropolen (Den Haag, Rotterdam) het moeilijk vinden om voldoende tijd vrij te maken voor hun belangrijke werk. Een landelijke aanpak ligt derhalve voor de hand.

Voor de binding met de stad is het geen goed idee fulltime beroepsgemeenteraadslid te worden. Beter lijkt het om één gemeenteraadszetel door meerder personen van dezelfde partij te laten bezetten. Zij kunnen dan in onderling overleg de taken en het vele belangrijke werk verdelen.

Maarten Racz, Enschede

Discokamer met blokjesvloer

De krant bezorgt me hoofdbrekens met een artikel in de PS-rubriek Open over een discohotelkamer met blokjesvloer. De bijgaande foto is groter dan de woorden die eraan zijn besteed. Op een bed zie ik een jonge vrouw met een champagnefles. Ze zit nonchalant met schoenen op de schone lakens en doet alsof het feestje gaat beginnen. Boven haar hoofd een beamer om tv te kijken. Ze kan een filmpje pakken, haar vrienden laten meekijken of desgewenst op internet spelen.

De hoofdbrekens komen van de nieuwe hotelkamer van Supper. De prijzen lopen van 220 tot 600 euro per nacht. Even voor het beeld: het minimumloon is nu 12,40 euro per uur.

Het zal waarschijnlijk komen door educatie, vaardigheid en het nest waarin men valt om luxe als het Supper Hotel te kunnen betalen. Misschien dat een rijkere Amsterdammer een armere Amsterdammer helpt om voor eventjes elkaar in de ogen te kunnen kijken, maar ik vermoed dat het overgrote deel van de bevolking zich met geen mogelijkheid een dergelijke luxe kan veroorloven.

Ik verbaas me ook niet over de laatste woorden van het artikel: “We willen een luxurious merk zijn met een knipoog naar het leven, en op het randje van wat wel en niet mag.”

Als krantenlezer vraag ik me af of ik dit wel wil weten. De luxe van het ‘randje’ of het uitzicht vanaf de kant. De kloof tussen arm en rijk is duidelijk. Het zal daarom zijn dat het voor mij een zeer zinnenprikkelend artikel is met de luxe van vele hoofdbrekens.

Ik kan de krant lezen, anderen slapen er op.

Paul van den Aardweg, Lisse