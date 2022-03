Opinie: ‘Volt en Gündogan: geklungel van slecht voorbereide idealisten’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Volt en Gündogan: geklungel van slecht voorbereide idealisten’

De dertien meldingen tegen Gündoğan komen volgens Dassens verklaring ‘uit alle lagen van de partij’. ‘Dit gedrag tolereren we niet in onze partij’, schrijft de partijleider. Als het zoveel meldingen zijn in een kleine partij dan is het falend leiderschap dat niet eerder is ingegrepen en haar gedrag ter sprake is gebracht tijdens functioneringsgesprekken. In een paar maanden is dus duidelijk geworden dat wéér een nieuwe partij enorme opstartproblemen heeft. Geklungel van slecht voorbereide idealisten.

A.H. Jacobs, Amsterdam

‘Ik baal als een stekker van mijn stem op Volt’

Balen als een stekker. Vanwege het afbraakkabinet Rutte II stemde ik – hartstochtelijk sociaaldemocraat – in maart ’21 op Volt. Misschien niet links genoeg naar mijn hart, maar wel verfrissend vernieuwend Europees georiënteerd. En ik stemde bovendien op de eerste vrouw op de lijst: Nilüfer Gündoğan (Het Parool, 28/2). Inclusiviteit in het kwadraat. Zoals waarschijnlijk velen met mij, kende ik haar destijds niet. Of er een gedegen integriteitstoets vanuit de partij heeft plaatsgevonden, weet ik niet.

Wat ik nu tot mijn frustratie vaststel is, dat mijn hoopvolle stem op Volt – Europese progressieve inclusieve politiek – resulteert in een door mij niet gekozen 20ste Tweede Kamerfractie. Ik zal niet de enige zijn. Zonder enig oordeel over ‘de kwestie’ te willen uitspreken, wil ik niet dat zij ‘zich blijft inzetten’ voor mij. Integendeel, het zou in alle opzichten passend zijn als zij haar zetel aan Volt ter beschikking stelt.

Ludo Grégoire (jurist staats- en bestuursrecht), Leiden

‘Mijn gedachten gaan naar de overleden sterfotograaf Wubbo de Jong’

In Het Parool van zaterdag 26 februari over de volle breedte een fotoreportage met trieste beelden van weer een dag oorlog in Oekraïne. Gelijk gaan mijn gedachten naar de in 2002 overleden sterfotograaf van Het Parool, Wubbo de Jong. De reportage zal zonder meer zijn goedkeuring hebben gekregen, enkel dat Wubbo de foto’s in zwart-wit zou hebben geplaatst.

René de Kruyf, Gouda

‘Het kind kwam uit de oorlog, maar de oorlog niet uit het oorlogskind’

Het is ‘feest’ deze week want mijn vader wordt op 4 maart 90 jaar. Een oorlogskind van bijna 90 dat vrijdagavond bij het NOS Journaal van 18.00 uur snikkend voor de tv zat. Het alarm in Kiev, de mensen op de vlucht naar veiligere plekken brachten hem terug naar zijn oorlogsjaren en zijn vlucht uit Den Helder in 1944.

Voor de zoveelste keer vertelde hij over zijn vlucht samen met zijn broer, 11 en 12 jaar oud, uit Den Helder. Op één dag, twee keer 15 kilometer met een handkar heen en weer vanuit Den Helder op weg naar Anna Paulowna, weg van de dreigende bombardementen op weg naar een veiliger bestaan. Met het jaar worden zijn herinneringen en belevingen sterker, zo ook deze week.

Als het een Derde Wereldoorlog wordt dan hoeft het voor mij niet meer. Het kind kwam uit de oorlog maar meer dan 77 jaar later is de oorlog nog steeds niet uit het oorlogskind van bijna 90!

Frank Latjes, Hilversum

‘JA21 zakt lelijk door het ijs’

Lale Gül zegt een shortlist van drie partijen te hebben gemaakt voor haar keuze in het stemhokje bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze is gebaseerd op het landelijke prokernenergiestandpunt van de betreffende partijen. Ik zou Lale willen vragen om vanuit haar eigen onderdrukte achtergrond het stemgedrag en daarmee het standpunt van de betreffende partijen op het gebied van regenboog gerelateerde zaken eveneens te laten meewegen. Hier zakt naar mijn mening JA21 helaas lelijk door het ijs.

René van Hartingsveldt, Alphen aan den Rijn