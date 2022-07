Opinie: ‘Volksvertegenwoordigers die enkel bevestiging willen, dragen bij aan polarisatie’

Protesterende boeren luisteren naar Caroline van der Plas op het Malieveld. Beeld Frank Wagenvoort/ANP

“Ik kies mijn bijeenkomsten. Als ik naar een bijeenkomst ga, bijvoorbeeld van dierenactivisten, en die staan met 60.000 man op het Malieveld, dan zou ik ervoor kiezen om daar niet naartoe te gaan, omdat ik weet dat die dierenactivisten het totaal niet met mij eens zijn en misschien wel boos op mij zijn.”

De woorden van BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas, naar aanleiding van het boerenprotest en de afwezigheid van D66-parlementariër Tjeerd de Groot vanwege veiligheid, laten exact zien wat de oorzaak is van polarisatie in Nederland en het verminderde vertrouwen in de politiek, media en wetenschap.

Escalatie van meningen

Door als volksvertegenwoordiger te stellen dat het beter is om politieke onderwerpen te bespreken met gelijkgestemden, oftewel je achterban, draag je bij aan segregatie in de samenleving. Deze “ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikken-mentaliteit” leidt namelijk tot escalatie van meningen door eindeloze bevestiging van reeds bekende invalshoeken.

Het is een broeinest voor extreme opvattingen en zet groepen lijnrecht tegenover elkaar. Daarbij druist het in tegen de grondbeginselen van een democratie, waarbij de volksvertegenwoordiging in discussie gaat om tot een compromis te komen, waarin rekening gehouden wordt met het hele Nederlandse volk (art. 50 van de grondwet).

Bubbel

Maar niet alleen het Nederlandse volk wordt tegen elkaar opgezet. Want als politici onverhoopt hun bubbel dienen te verlaten en een tegenstander uit het politiek spectrum treffen, maken ze elkaar uit voor leugenaar, genocidepleger of dreigen ze elkaar voor een tribunaal. Hoe harder, hoe beter. Argumentatie, niet nodig. Uitvoerbaarheid, niet van belang.

Discussie of compromis, uit den boze. Dat leidt namelijk tot gezichtsverlies bij de achterban. Deze algehele verharding heeft als gevolg dat politici worden gedemoniseerd en dientengevolge regelmatig worden bedreigd door het electoraat van tegenstanders.

Bovenop de polarisatie onder de bevolking en de dreiging richting politici moeten helaas ook wetenschappers en journalisten het ontgelden. Regelmatig onder aanmoediging van een aantal volksvertegenwoordigers.

Tunnelvisie

En hiermee bedoel ik niet alleen de politici die spreken over nepnieuws of leugenaars van de wetenschap, maar ook de politici die zich schuldig maken aan tunnelvisie, door enkel dat wetenschappelijke artikel uit te kiezen dat zijn/haar standpunt bepleit, de zogenaamde ‘confirmation bias’.

Want als volksvertegenwoordigers enkel bevestiging willen horen van hun standpunten en niet open staan voor discussie, kan het land beter opgesplitst worden in autonome regio’s, waar iedere partij plus achterban kan leven zoals de leden dat willen. Een koninkrijk van voorspelbare, eentonige Nederlanden.

Floris Hendrix, Amsterdam