Opinie: ‘Volgens de handhavers krijgen kinderen trauma’s omdat ik topless lig te zonnen’

‘Volgens de handhavers krijgen kinderen trauma’s omdat ik topless lig te zonnen’

Vrijdagochtend heb ik mij om negen uur op de ‘landtong’ naast de strandjes bij de Nieuwe Meer met boek en water geïnstalleerd. Het is daar altijd heerlijk rustig en meestal is er tot twee uur ’s middags niemand te bekennen, afgezien van af en toe een enkeling die er zijn hond laat zwemmen.

Om kwart over negen komt er een auto van Handhaving aangereden die nog net niet op mijn handdoek parkeert. Twee mannen stappen uit en zeggen dat het verboden is naakt te recreëren. Ik ben topless, niet naakt. Maakt niet uit vinden zij. Ik citeer: “Er waren al tijden klachten gekomen van families die erg waren geschrokken.”

Voor de relevantie moet ik melden dat beide mannen een Noord-Afrikaanse achtergrond hebben. Het gaat van kwaad tot erger want, ik citeer nogmaals: “Er zijn kinderen die er een trauma aan over hebben gehouden.”

Het is te bespottelijk voor woorden. Deze mannen handelen uitsluitend volgens hun eigen normen! Er wordt gedreigd met het Wetboek van Strafrecht en een proces-verbaal. Nergens op gebaseerd.

Wat een treurigheid dat mijn vrijgevochten Amsterdam door deze onterechte en verschrikkelijke preutsheid teloor dreigt te gaan. Het begon al bij de voetbalclub van mijn kind bij het douchen. Daar ging de onderbroek niet meer uit.

We moeten dit keren, deze nieuwe preutsheid!

N. Posthumus, Amsterdam

‘De taximarkt in Amsterdam is inmiddels een complete wildwest geworden’

Wat is er toch aan de hand met de taxi’s in Amsterdam? Het is een complete wildwest geworden. Denk aan het recente geweld van de Uberchauffeur tegen een vrouw.

Ik neem uit principe geen Uber, maar helaas is ook de rest een zootje geworden. Voorbeelden? Bestelde taxi rijdt aan de overkant voorbij en de chauffeur roept dat hij even moet draaien. Nooit meer gezien.

Drie taxi’s weigeren mij en mijn ritje van 20 euro, de vierde neemt me mee ‘omdat hij toch die kant op gaat’. Huh?

Op de app komt de dichtstbijzijnde taxi over acht minuten, maar de chauffeur belt dat hij het toch wel erg ver vindt. Alleen als ik zeg dat ik van Amsterdam-Oost naar Buitenveldert moet, komt-ie. Te gek voor woorden.

Mag er alsjeblieft weer controle komen op de erkende taxibedrijven en hun chauffeurs?

Rudi Wester, Amsterdam

‘Met deze koopkracht is elke één of twee cent winst’

Ik zeg contant geld liever niet vaarwel (Het Parool van 17 augustus). Zolang supermarkten hun eindbedragen afronden, biedt de keuzemogelijkheid tussen contant en digitaal mij namelijk voordeel. Als het afronden voordelig uitpakt, kies ik altijd voor betaling contant. Zodoende verdien ik per keer één of twee cent.

Bij verder koopkrachtverlies overweeg ik mijn boodschappen te spreiden over meer porties. Voor mij nadelig afronden voorkom ik door te pinnen.

Jan Pieter Nepveu, Amsterdam