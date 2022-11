Opinie: ‘Volg Fins voorbeeld voor de middenhuur’

De Finse hoofdstad Helsinki. In dit Scandinavische land heeft men een oplossing verzonnen voor de woningnood onder de middeninkomens. Beeld Alessandro Rampazzo/Getty Images

Deze zomer vond in Helsinki de derde editie plaats van het International Social Housing Festival, in 2017 begonnen in Amsterdam. Er waren tamelijk wat Amsterdamse corporatie- en gemeentemedewerkers aanwezig.

Doel van het festival is van andere landen te leren. En Nederland heeft inmiddels veel te leren van andere landen!

Dat middengroepen bij ons niet aan de bak komen, is een probleem dat wij maar niet oplossen. Onder het motto bouwen, bouwen, bouwen wordt ons enkel zand in de ogen gestrooid: ‘over veertig jaar is er misschien ook iets voor u (als een ander het niet voor u wegkocht…)’.

Er móet nu echt iets worden verzonnen om op de bestaande woningvoorraad toe te passen. Verkoop van de woningen van de corporaties is het slechtste model.

In Finland heeft men de oplossing: right of occupancy housing, vrij vertaald: woonrechtwoningen. Wie ervoor in aanmerking komt, betaalt 15 procent van de stichtingskosten (haalbaar voor middeninkomens en je kunt er in Finland een hypotheek voor afsluiten), waarna je verder alleen betaalt voor onderhoud, management en aflossing, in totaal een maandbedrag dat kleiner is dan de huur voor een Finse woningwetwoning.

Het woonrecht van de bewoner kan vererven naar zijn of haar kinderen, maar het kan niet worden verhandeld. Wie voor zo’n woonrechtwoning in aanmerking wil komen, hoeft met zijn inkomen niet onder een bepaalde grens te blijven. Er geldt echter wel een vermogensgrens: dat mag namelijk niet meer zijn dan 50 procent van stichtingskosten van de woning.

Laten we leren van anderen: corporaties en overheid, aan de bak!

Niko Koers, Amsterdam