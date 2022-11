Opinie: ‘Voetballers, kom in actie voor Qatar’

Beeld Vincent Spiering

In actie voor Qatar

Het raakt mij dat niet één voetballer zegt: “Met alles wat ik nu weet, wil ik niet voetballen in Qatar.” Wat zou dat stoer zijn. Een teken van solidariteit met al die arbeiders die geen keuze hebben, en naar Qatar moeten om te werken en daar uitgebuit worden.

Maar ik snap jullie ook, het is je vak, je werkt er keihard voor.

Maar jullie kunnen veel meer doen dan alleen met deze mensen in gesprek gaan. Het leed is nog lang niet geleden. In Nepal leven families die een vader of zoon verloren hebben niet alleen met verdriet, maar ook met schulden. Arbeiders zijn ziek of invalide teruggekeerd en kunnen hun gezin niet onderhouden.

Oranjespelers, kom in actie: trek je portemonnee en organiseer met de KNVB een sponsoractie. Als rolmodellen geven jullie het goede voorbeeld voor de Nederlandse fans. Die zullen massaal volgen. Iedereen draagt naar vermogen zijn steentje bij. En ga dan even langs bij Messi, Ronaldo en Benzema en vraag ze in hun land hetzelfde te doen.

Het verandert niets aan de aangerichte ellende, maar dan komt er toch nog iets moois voort uit het WK 2022.

Bart Rijke, Amsterdam

Oorlog tegen drugs

VVD-minister Dilan Yeşilgöz houdt zichzelf voor de gek. “Ik ben niet bezig met een oorlog tegen drugs,” vertelde ze de Tweede Kamer. “Ik ben bezig met een flinke strijd tegen drugscriminelen.” Maar ze gaat juist verder.

Yeşilgöz zei geen ‘moreel oordeel’ te willen vellen over de oproep van burgemeester Femke Halsema om cocaïne te legaliseren. Eerder noemde ze pleitbezorgers van legalisering, zoals voormalig VVD-leider Frits Bolkestein, nog ‘naïef’. Ze spreekt, in tegenstelling tot eerdere ministers van Justitie, drugsgebruikers aan op hun gedrag: “Jouw vraag houdt een aanbod in stand waar meedogenloze criminelen achter zitten.” Ze noemt de georganiseerde drugscriminaliteit een bedreiging voor de rechtsstaat.

Deze regering verbiedt lachgas, tegen het advies van de Raad van State in. Ze werkt bovendien aan een stofgroepenverbod om preventief groepen chemische stoffen waar drugs van gemaakt kunnen worden te verbieden. Niet alleen de Raad van State, ook de Nederlandse Orde van Advocaten en het RIVM zijn tegen zo’n wet. Als Kamerlid was Yeşilgöz voor. Staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen (ChristenUnie) wil een verbod op snus, of zuigtabak. Maar nee hoor, dit kabinet voert geen oorlog tegen drugs.

Nick Ottens, Amsterdam

Afglijdende jongeren

In het interview met Jan Dirk de Jong, lector aanpak jeugdcriminaliteit, vraagt hij terecht aandacht voor de ‘2 procent’, een kleine harde kern van jongens die ernstig probleemgedrag vertonen en misdrijven plegen. En wat ervoor nodig is in het jongerenwerk om deze groep goed te bereiken en ondersteunen. Deze harde kern verdient zeker extra inzet en een specifieke aanpak. Tegelijkertijd is het belangrijk dat we voorkomen dat de andere 98 procent afglijdt.

Onderzoek laat zien dat jeugd- en jongerenwerk kinderen en jongeren in kwetsbare situaties helpt om hun talenten te ontwikkelen en zwaardere zorg, uitval en criminaliteit helpt voorkomen. Dit vraagt wel om investeringen, want de afgelopen jaren is de problematiek groter en complexer geworden, terwijl het aantal jongerenwerkers is gestagneerd. Ook is er continuïteit nodig, onder meer in de vorm van langdurige contracten met gemeenten. Zodat relaties en vertrouwen die met veel zorg en geduld in wijken en buurten worden opgebouwd, niet zomaar verloren gaan.

Laten we er ten slotte voor waken dat die ‘2 procent’-groep geïsoleerd wordt behandeld. Meer tijd en inzet en een gespecialiseerde aanpak zijn zeker nodig, maar we moeten zorgen dat het onderdeel blijft van een bredere aanpak in samenhang met het andere jongerenwerk. Juist ook om een positieve omgeving te creëren zodat deze jongeren goede voorbeelden zien van hoe het óók kan. Daarvoor heb je het reguliere jongerenwerk hard nodig.

Ernst Radius, senior adviseur Jeugd en opvoeden, Sociaal Werk Nederland

Rokers op schilderij

Wij raken de weg een beetje kwijt, er staat een schilderij dat op de Leidse Universiteit hangt ter discussie. Geschilderd in 1976 door Rein Dool met sigaren rokende bestuursleden van de universiteit. De vrouwelijke rechtendecaan en enkele collega’s ergerden zich aan het feit dat er alleen mannen op staan en dat er gerookt wordt. In 1976 een doodnormale beleving. Hoe ver gaat dit? Worden straks ook De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp en De Staalmeesters verwijderd uit de musea? Te gek voor woorden.

Willem Himmelreich, Heerhugowaard

Vergunning voor evenementen

Wij hebben een jarenlang slepend conflict met de gemeente over de onduldbare hoeveelheid lawaai en de niet te controleren stroom bezoekers van dance-evenementen. Het beleid staat in Nieuw-West bijna net zoveel grootschalige dance-evenementen toe als er weekenden zijn in het festivalseizoen. Maar de gemeente kijkt slechts naar de overlast per evenement en niet naar het geheel. Het stadsbestuur gaat ervan uit dat dance-evenementen gewenst zijn. Degelijk onderzoek ontbreekt echter en echte burgerparticipatie is tot op heden geweigerd, dus waarop is dit gebaseerd?

De te late vergunningverlening is het sluitstuk waar de communicatie tussen burger en overheid definitief wordt lamgeslagen. De gemeenteraad lijkt het behartigen van onze belangen te hebben opgegeven, terwijl de balans in Nieuw-West compleet zoek is. Binnenkort wordt de evenementenkalender voor 2023 opgesteld, dus de tijd dringt. Wordt het een herhaling van de voorgaande jaren of gebeurt er een wonder?

Frances de Waal, Halfweg