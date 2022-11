Opinie: ‘Voer een staffelhuur in: 10 procent korting na tien jaar wonen’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

‘Voer een staffelhuur in: 10 procent korting na tien jaar wonen’

Rond 1920 werd door de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, onder leiding van Wibaut en Berlage, het Plan Zuid ontwikkelt. Het doel was om voor de arbeiders, die het geld binnenbrengen, betaalbare en mooie wooncomplexen te bouwen in de stijl van de Amsterdamse School. De gedachte was dat in mooie gebouwen ook mooie mensen zouden komen te wonen. Gevolgd door goed nabuurschap.

Rond 1970 kwam Den Uyl met spreiding van kennis, macht en inkomen. En Jan Schaefer met zijn uitspraak: “In gelul kun je niet wonen.” Kortom, maak wonen betaalbaar. Rond 2020 werd het ontmarkten van woningen weer actueel en kwam de roep om een sterk Gemeentelijk Woningbedrijf met betaalbare huren terug.

Met ook weer als doel de arbeidersklasse betere levensvoorwaarden te geven en onder hen goed nabuurschap te laten ontstaan. In dit kader stel ik voor dat er in de vrije en commerciële sector een staffelhuur wordt ingesteld. De hoge huren van meer dan 1000 euro per maand worden dan na 10 jaar wonen verlaagd met 10 procent, na 20 jaar met 20 procent, en zo verder.

Eric Baars, Amsterdam

‘Weg met die Tesla’

Elon Musk is begonnen om mensen met abjecte meningen weer toe te laten op Twitter. Stel dat Donald Trump zijn vuilspuiterij op dit medium mag hervatten, doen we allemaal onze Tesla weg toch? In een auto van zo iemand wil je toch niet rijden?

Peter van Straalen, Amsterdam

‘De Palestijnen worden al meer dan zeventig jaar onderdrukt’

Schokkend, de mening van Yvonne Twisk in de krant van woensdag naar aanleiding van de steunverklaring aan de Palestijnse studenten door het Sandberg Instituut en de Gerrit Rietveld Academie. Deze mevrouw roept op tot censuur omdat Israël de dader is. Dit antisemitisme noemen vind ik schandalig! Misschien moet mevrouw deze term eens opzoeken in een woordenboek. VN rechten mogen niet gecensureerd worden! Jammer dat Het Parool dit soort haatkwalificaties toestaat.

Haar opmerking dat er niets staat over andere misstanden in de wereld doet niet ter zake. De Palestijnse bevolking wordt al meer dan zeventig jaar onderdrukt. Oekraïne is niet vergelijkbaar met Palestina/Israël. Dat bleek recentelijk uit reacties in deze rubriek naar aanleiding van een artikel over de oproep tot een culturele boycot van Israël. Wellicht heeft Yvonne Twisk dit niet gelezen.

Sef Holtrop, Amsterdam

‘De buit is binnen’

Sinte Sinte Maarten

loopt weer over straat

Geen van al die blagen

weet waar het over gaat

Blèren steeds hetzelfde liedje

Staan ook bij jou weer op de stoep

Het zal ze zo een zorg wezen

Het gaat alleen maar over snoep

Vervolgens al het lekkers

in de zakken van hun jas

en raken die te vol

gaat het in de obesitas

Frans van Vuuren, Diemen