Opinie: ‘Voeg in iedere nieuwe stadsbuurt een ecologische stadsboerderij toe’

Reactie Kring

Op 22 september deed ik, bij de opening van een tentoonstelling over sociëteit De Kring in het Stadsarchief, een oproep om een wetenschappelijk onderzoek in te stellen naar het oorlogsverleden van De Kring. In de NRC van 29 september stelde Kringvoorzitter Joost Nijsen dat het huidige bestuur excuses aanbiedt aan de nabestaanden van Joodse leden die niet welkom waren en dat de sociëteit waar mogelijk het initiatief zal nemen tot vervolgonderzoek.

Op 12 oktober schreef Nijsen opeens, samen met oud-Kringvoorzitter Harm Ede Botje, dat zo’n onderzoek niet nodig is; dat is ‘vijftien jaar geleden al gedaan’. In twee weken tijd zijn de Kringbestuurders blijkbaar op het eerder ingenomen standpunt teruggekomen.

In hun bijdrage stelden ze bovendien dat ik het boek In intieme kring van Annemieke Hendriks, een boek over De Kring uit 2007, ‘zo goed als onvermeld laat’, terwijl ik in mijn toespraak ‘nagenoeg al het genoemde’ aan haar boek zou hebben ontleend. Anders dan Nijsen en Botje beweren, was Annemieke Hendriks nauw betrokken bij mijn toespraak en bepleit zij eveneens nader onderzoek. Haar boek heb ik dan ook expliciet als bron genoemd. Hun oproep aan Paroollezers om informatie over De Kring in de oorlog op te sturen, zegt gelukkig dat het Kringbestuur toch wel belang hecht aan vervolgonderzoek.

Tom Rooduijn, Amsterdam

OneLove-band

Feyenoordaanvoerder Orkun Kökçü heeft besloten de OneLove-aanvoerdersband niet te dragen, zo lees ik tot mijn verbijstering in Het Parool van maandag. Hij is namelijk moslim en kan het niet in overeenstemming brengen met zijn geloof. Redouan El Yaakoubi, aanvoerder van Excelsior, zag om dezelfde reden af van het dragen van deze aanvoerdersband. Ik vraag me af wat hun geloof (of ieder ander geloof) voor bezwaren kan hebben tegen een aanvoerdersband die symbool staat voor verbinding en diversiteit, en tegen alle vormen van discriminatie. Realiseren Kökçü en El Yaakoubi zich niet dat in Nederland wonende moslims in hen een voorbeeld zien als het gaat om het uitdragen van normen en waarden? Ik mag hopen dat Paroolcolumniste Lale Gül hier zaterdag in haar column aandacht aan besteedt.

Rudy Schreijnders, Maarssen

Stadsboerderijen

Ik las zaterdag (15 oktober) het artikel over de Sluisbuurt van de hand van Saar Boerlage. In de Noordpunt schijnt nog een deel braak te liggen. Daar wil ik graag een idee aan toevoegen. Waarom niet in iedere nieuwe stadsbuurt een ecologische stadsboerderij toevoegen, te beginnen bij de Sluisbuurt? Deze boerderijen zouden gerund kunnen worden door boeren die hun eigen boerderij hebben moeten opgeven.

De boerderij moet het summum van duurzaamheid zijn. Besproeien met regenwater. Geen bestrijdingsmiddelen. Zonnepanelen op het dak in combinatie met twee kleine windturbines op het dak van de boerderij. Buurtbewoners met een laag inkomen kunnen een abonnement op naam kopen voor de groenten die er verbouwd worden. Bij de boerderij komt een restaurant waar vrijwilligers kunnen koken voor de buurt. Hier zou ook een professional moeten werken, die bijvoorbeeld cursussen over de natuur kan geven.

Er zal ook ruimte zijn voor educatie, kinderen leren weer waar hun eten vandaan komt, etc. De boerderij kan gekoppeld worden aan een kinderboerderij. Ook kan het misschien bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen stad en platteland. Bijkomend voordeel is dat hiermee de tussenhandel wordt overgeslagen, inclusief het transport van goederen van en naar de boerderij.

Jan van Dijk, Amsterdam