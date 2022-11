Opinie: ‘Voeg een spirituele lens toe bij de aanpak van klimaatverandering. Dat helpt’

In Sharm El Sheikh in Egypte is op 6 november een grote klimaatconferentie begonnen. Beeld Getty Images

Op 6 november is de Klimaatconferentie in Caïro begonnen. Speciale aandacht gaat dit jaar uit naar klimaatfinanciering voor kwetsbare landen en naar het gesprek over het financieren van ‘loss and damage’ voor landen die geraakt zijn door de gevolgen van klimaatverandering. Veel van die landen bevinden zich in Afrika, een continent waar meer dan tachtig procent zich identificeert als spiritueel en religieus. Het is daarom fundamenteel om klimaatverandering niet alleen door een wetenschappelijke lens te bezien, maar ook door een spirituele lens.

Onlangs presenteerde het kabinet zijn nieuwe klimaatstrategie. Hierin wordt gesteld dat het rekening houdt met de lokale realiteit en behoeften, kennis en ervaringen van de meest kwetsbare mensen. In veel landen ten zuiden van de evenaar is, zoals gezegd, die realiteit sterk gekoppeld aan het spirituele. Religie speelt van nature voor veel mensen een cruciale rol in het omgaan met de natuur en met klimaatverandering. Recht doen aan deze lokale realiteit vraagt om een radicale verandering van onze gangbare denkkaders. Het vereist dat we ons moeten bezighouden met de vragen waartoe we hier op aarde zijn en over hoe we ons als mensen tot elkaar dienen te verhouden. Twee zaken waar juist spiritualiteit een belangrijke rol in kan vervullen.

Natuurlijk is het niet zo dat de discussie over klimaatverandering uitsluitend plaats kan vinden op basis van spiritualiteit. Ook voor niet-spirituele mensen geldt dat zij een visie op het mens-zijn hebben en op waartoe we hier op aarde zijn. Echter, veel landen die geraakt worden door de gevolgen van klimaatverandering zijn wél sterk spiritueel en wanneer we als Nederland stellen aan te willen sluiten bij de lokale behoeften en realiteit, dan kunnen we hier niet zomaar aan voorbijgaan.

Niet gemakkelijk

Om het gesprek over de onderwerpen die op de conferentie worden behandeld op gang te brengen, is het van groot belang te beseffen dat samenwerking noodzakelijk is met leiders die morele en spirituele autoriteit bezitten. Voorgangers, imams en leiders van andere religieuze en spirituele stromingen kunnen dit gesprek aanwenden en faciliteren. Zij zijn vaak goed ingebed in lokale gemeenschappen en zijn door hun uitgebreide kennis van de lokale cultuur en gebruiken in staat het denken rond ecologische duurzaamheid te beïnvloeden.

Ook in ons geseculariseerde Nederland is het belangrijk om de spirituele lens toe te voegen aan het gesprek over klimaatverandering. Voor een deel gebeurt dit ook al. Zo hebben onlangs ruim 250 christelijke leiders het kabinet een brief gestuurd waarin ze hen oproepen tot rechtvaardig klimaatbeleid, en zet de stichting Groene Moslims zich in Nederland in voor deze zaak.

Veel discussies gaan momenteel over wat we kunnen doen om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Dat deze gesprekken niet altijd even gemakkelijk zijn, hebben we de afgelopen tijd ook in ons eigen land gemerkt. Het kan in dit gepolariseerde landschap helpen om te reflecteren op wie we als mens zijn en waartoe we op aarde zijn. Het stilstaan bij wat er gebeurt en vanuit een breder perspectief naar klimaatverandering kijken, helpt ons om dichter bij elkaar te komen en om in gezamenlijkheid actie te ondernemen met betrekking tot het klimaat. Het erkennen van de rol van religie en spiritualiteit is daarbij fundamenteel.