Opinie: ‘Voedingsonderwijs op scholen is de sleutel tegen obesitas en de stijgende zorgkosten’

Leerlingen lunchen op basisschool Spaarndammerhout in Amsterdam. Op negen Amsterdamse basisscholen kregen leerlingen een gezonde lunch aangeboden omdat zij niet altijd eten van thuis meekrijgen of omdat de broodtrommel is gevuld met ongezond voedsel. Beeld Evert Elzinga/Hollandse Hoogte / ANP

Ik heb het stuk met David van Bodegom (Het Parool, 22 februari) met veel interesse gelezen en kan mij erg vinden in zijn bevindingen en conclusies. Helaas wordt er niet verder ingegaan op de kennis van voedsel in de samenleving. Ook in eerdere publicaties in Het Parool is dat niet het geval geweest. Ik mis de rol van scholing in het stuk. Ik ben van mening dat voedingsonderwijs op scholen de sleutel is in het preventievraagstuk met betrekking tot obesitas en de stijgende zorgkosten. Door structureel les te geven in voedingsonderwijs kan er al heel vroeg aan preventie gedaan worden. Door het huidige onderwijscurriculum te herinrichten moet er een plek vrijgemaakt worden om het voedselonderwijs te kunnen geven. Niet als een project, een module, of werkweek, maar wekelijks minimaal twee lesuren. Praktijklessen koken horen ook in dit pakket thuis.

Dit vak is vakoverstijgend met onder andere raakvlakken aan biologie (hoe, wat en waarom werken ons lichaam en onze omgeving), rekenen (bijvoorbeeld je eigen calorieverbranding uitrekenen, een huishoudboekje bijhouden) en gymnastiek. Voedingsonderwijs volgt de leerling vanaf het 7de en tot pakweg het 17de jaar. Voldoende tijd om het idee van een gezonde levensstijl te laten inslijten. Het prachtige schooltuinieren maakt vanzelfsprekend deel uit van voedselonderwijs. Sinds september 2021 is het vak burgerschap verplicht in het voortgezet onderwijs. Het lijkt mij een prima plek om voedselonderwijs onder deze noemer onder te brengen.

Het blijkt dat het bittere noodzaak is dat onze kennis van ons voedsel omhooggaat om niet ten onder te gaan aan uit de pan rijzende zorgkosten. Waar vroeger de kennis over ons voedsel door de ouders aan de kinderen werd overgedragen, is dat klaarblijkelijk al een hele tijd niet meer in voldoende mate het geval. Zoals Van Bodegom ook stelt in zijn stuk dat elke investering in een gezonde levensstijl zich terugverdient, hoop ik dat de overheid wakker wordt en geld vrijmaakt om deze noodzakelijke onderwijsvernieuwing door te voeren en te financieren. Niet ten koste van andere vakken, maar als uitbreiding op het huidige aanbod.

Ik ben als vierdejaarsstudent docent Horeca en Voeding aan de HvA voor mijn afstudeerscriptie bezig een leerlijn te ontwikkelen om alvast het voortouw te nemen in de ontwikkeling van voedingsonderwijs in het voortgezet onderwijs, maar ik heb de ambitie om dit vak voor alle typen onderwijs te gaan ontwikkelen. Onder het mom van jong geleerd, oud gedaan is dit een belangrijke uitweg om onze welvaart op een gezonde manier te kunnen dragen.

Tjeerd Dobma, Amsterdam