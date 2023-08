Opinie: ‘Vluchtelingen verdienen een beter Europees beleid’

De Europese Unie moet haar interne verdeeldheid overwinnen, als het trouw wil blijven aan de universele menselijke waarden, schrijft Tim Brys. ‘Er is een gebrek aan solidariteit onder de lidstaten.’

De foto van het levenloze lichaampje van de Syrische peuter Alan Kurdi op een Grieks strand raakte Europa in 2015 diep. Het was de zomer van ‘Wir schaffen das’. Europese overheden en massa’s vrijwilligers vingen een ongekend grote stroom vluchtelingen op. Het waren voornamelijk Syriërs, Irakezen en Afghanen die hoopten op een veilig bestaan in de Europese Unie. Veel van hun lotgenoten lieten het leven aan de buitengrenzen van de EU.

Eind juni van dit jaar verscheen een vergelijkbare foto in het nieuws. Daarop was de zesjarige Marie te zien, opgekruld naast haar Ivoriaanse moeder Matyla Dosso, levenloos in de Libische woestijn. Kort voor de foto werd genomen, had Dosso geprobeerd met haar dochter Tunesië ­illegaal binnen te komen om vandaar de gevaarlijke zeereis naar EU-land Italië te maken. Tunesische grenswachten hadden hen op gewelddadige wijze terug de Libische woestijn ingestuurd, zonder water.

Grote migratielast

De foto van Marie en Matyla leidde tot verontwaardiging en hernieuwde kritiek op de migratiedeals van de EU met landen als Tunesië en Turkije. In dergelijke deals geeft de Unie buurlanden geld om migranten en vluchtelingen die de grens met de EU illegaal willen oversteken tegen te houden. De deal met Tunesië werd nog maar recent afgerond.

Inmiddels is vanuit de Europese Unie veel vaker wir schaffen das nicht te horen. Zuid-Europese staten dragen namelijk een groot deel van de migratielast, met de meeste aankomsten in Italië. Deze landen geven al geruime tijd aan dat het hen te veel is. Vandaar dus migratiedeals met landen als Turkije, Libië en Tunesië.

Laten dat nu echter net landen zijn met een erbarmelijke reputatie op het vlak van de mensenrechten. Turkije arresteert regelmatig willekeurige vluchtelingen om ze te mishandelen en gedwongen terug te sturen naar buurlanden als Syrië of Iran. Libië is berucht om zijn gruwelijke detentiecentra en de slavernij waarin vele vluchtelingen en migranten terechtkomen. En Tunesië laat systematisch migranten en vluchtelingen creperen in de woestijn.

Na de publicatie van de in de Libische woestijn overleden Marie en haar moeder verklaarde het Tunesisch ministerie van Binnenlandse Zaken niet verantwoordelijk te zijn voor ‘Afrikanen buiten haar landsgrenzen’. De regering van het land beklemtoonde dat ze het recht heeft haar landsgrenzen te verdedigen en dat ze haar ‘humanitaire plichten’ wel degelijk vervult. Standaard retoriek, maar in haar context een verwerpelijke poging de handen in onschuld te wassen.

Uitbesteed vuil werk

Dankzij het uitbesteden van de bescherming van haar buitengrenzen aan louche regimes kan de EU eveneens haar handen wassen in onschuld. De Conventie van Genève van 1951 stipuleert immers dat elk ondertekenend land verplicht is vluchtelingen te beschermen die zich op hun grondgebied bevinden.

Door migranten en vluchtelingen buiten te houden, hoeft de Europese Unie dus zelf hun rechten niet te garanderen. Haar partners in Noord-­Afrika en het Midden-Oosten knappen het vuile werk op. Uiteraard is dat niet de redenering van de meeste regeringsleiders van de EU-lidstaten, maar in de praktijk komt het daar vaak wel op neer.

Er zijn natuurlijk geen eenvoudige oplossingen voor de migratieproblematiek in een wereld waarin zo veel ongelijkheid en conflict bestaat als de onze. Veilige, efficiënte en legale migratieroutes moeten een deel zijn van de oplossing en kunnen een win-winsituatie creëren voor de EU-landen met hun groeiende behoefte aan arbeidskrachten, al zijn ze geen wondermiddel. De EU moet vooral de interne verdeeldheid overwinnen als het zonder schaamte universele mensenrechten hoog in het vaandel wil blijven dragen.

Actieve zorg

Het externalisatiebeleid dat we zien met de migratiedeals is ten dele het gevolg van een gebrek aan solidariteit tussen de lidstaten van de EU. De noordelijke lidstaten willen niet altijd voor de kosten opdraaien die zijn verbonden aan de verdeling van de migratiedruk op zuidelijke lidstaten als Italië en Griekenland. Vooral Hongarije en Polen zullen ervan moeten worden overtuigd dat nationalisme niet onverzoenbaar is met een actieve zorg voor andere volkeren.

Intussen neigt het Europese asielbeleid dus meer en meer naar een geëxternaliseerde en harde grensbewaking, met een groeiende aantal schendingen van de mensenrechten waaraan de EU medeplichtig is. Een hoge morele koers varen, vergt offers. Is Europa bereid de prijs te betalen voor zijn idealen?