Opinie: ‘Vliegschaamte lijkt men niet te voelen. Treinschaamte des te meer’

Reizigers op Schiphol in de zomervakantie. Beeld Olaf Kraak/ANP

Met rode hoofden zou men deze zomer door Schiphol zijn gelopen. Niet omdat het 50 graden was aan de Mediterrane kust, of omdat zonnebrandcrème in toenemende mate wordt vervangen door factor scepsis, maar vanwege de vliegschaamte.

Vliegschaamte en schaamrode hoofden zijn echter nergens te bespeuren. Schaamteloos wordt ieder kiekje van de vakantie gedeeld met de buitenwereld. Op sociale media word je door de vakantieganger meegenomen in het reisverslag. Van begin tot eind. Van de wachtrij op Schiphol tot het uitzicht vanuit het vliegtuig, en van de aankomstbestemming en de terrassen tot de feesten en stranden op locatie.

Een strandfoto van Zandvoort of Mexico is in beide gevallen weinig meer dan een foto van een hoop zand en water. Daarom moet bij de strandfoto van Mexico expliciet de locatie genoemd worden. Hoe verder weg de reis, hoe belangrijker dat is. Vliegschaamte? Eerder vliegtrots.

Treinschaamte

In de coronajaren daalde het aantal vliegreizigers uiteraard. In de zomer van 2020 ging 17 procent van de reizigers met het vliegtuig, tegenover 30 procent in 2021. In 2022 ging dat aandeel met 35 procent weer richting de 45 procent van vóór corona.

Ook ik doe mee aan bovengenoemd vlieg-en vakantiegedrag. Desondanks besloot ik onlangs de trein van Amsterdam naar Londen te nemen. Vanwege de CO 2 -uitstoot. Dit was voor het eerst. Maar hier trof mij uit onverwachte hoek een onbekend vakantiegevoel. Een gevoel van treinschaamte. Bij alle vliegreizen ervoer ik nooit schaamte, maar dit keer wel. Waar kwam dat vandaan?

Schaamte is een onbehaaglijk gevoel waarin de emoties afwijken van een norm, een eigen norm of de norm van buitenaf. Schaamte kun je jezelf opleggen, of kan je worden opgelegd. De treinschaamte was niet mijn eigen schaamte voor het nemen van de trein. Ik week immers niet af van mijn eigen norm. De schaamte werd mij opgelegd, door de groep vliegreizigers in de omgeving. Zo werd de keuze de trein te nemen vanwege de lagere CO 2 -uitstoot een verantwoording naar vliegreizigers. Niet dat ik een lintje verwachtte voor onherroepelijke heldhaftigheid (hooguit een erehaag op het perron), maar een hoorzitting was een ander uiterste.

Hypocriet

Zo coulant als de vliegreiziger omgaat met de eigen uitstoot, zo streng is hij voor de treinreiziger. Waarom vloog ik dan vorig jaar wél naar Spanje? Waarom nam ik in Londen de taxi in plaats van de metro? Waarom pakte ik nog wel de lift in plaats van de trap?

Door de trein te nemen moest ik opeens voldoen aan de normen van vliegreizigers. Wanneer ik niet volledig aan de eenzijdigheid van die normen voldeed, werd ik hypocriet verklaard. De huichelarij zou er vanaf hebben gespat.

Opvallend is de scheve verhouding hierin. De treinreiziger ontkomt er bijna niet aan als huichelaar te worden veroordeeld. Maar een vliegreiziger alleen al aanspreken op een vakantievlucht is uit den boze. O wee als de treinreiziger de vlieger een norm oplegt. Dan is de treinreiziger links, moreel verheven, een bemoeial, een betweter, een deuger, woke en een klimaatdrammer.

Scheve verhouding

Dit creëert volledige eenzijdigheid, waarin de norm van de vliegreiziger het mandaat is. Een mandaat zonder vliegschaamte, maar met vliegtrots. Tegelijkertijd is het een mandaat met treinschaamte. Dertig uur in de trein naar Rome tegenover twee uur met het vliegtuig? Je zal wel gek zijn. Neem je daar vervolgens een taxi? Dan ben je ook nog eens hypocriet.

Misschien heeft de vliegreiziger deze scheve verhouding door, misschien niet. Of hij wil het niet doorhebben. Vliegen is immers in veel opzichten comfortabeler (en zelfs goedkoper) dan de trein.

Ergens zou het wel goed zijn als de vliegreiziger gewoon blijft vliegen. Dan is het in ieder geval wat rustiger in de stiltecoupé.