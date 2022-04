Opinie: ‘Vleestaks is betutteling en benadeelt lagere inkomens’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Vleestaks is betutteling en benadeelt lagere inkomens’

In reactie op het artikel met Cappi Wefers Bettink (vrijdag, Het Hoogste Woord) vind ik dat het heffen van een vleestaks puur een manier is om de geldpot weer te vullen. Te gek voor woorden om een vleestaks te gaan heffen. Veel mensen kunnen al niet of moeilijk rondkomen. Die ga je nu benadelen dat ze geen vlees meer kunnen eten. Hou toch eens op met die betutteling.

Een vleestaks is geen oplossing. Voor de minder bedeelden vult een zak chips ook de maag en nee, dat is niet gezond meneer Cappi Wefers Bettink. Zorg dat er biologisch vlees te koop is, betaalbaar voor iedereen, en gooi de kiloknallers eruit. Zorg voor duurzame vleesproductie. Anderzijds, Duitsland, België en Frankrijk zijn redelijk dichtbij. Een goed verstaander…

Nel van Rootzelaar, Amsterdam

‘Noemen we Suzhou met meer dan 6 miljoen inwoners een ‘kleine’ stad?’

Op pagina 13 van Het Parool van donderdag 7 april staat bij 73.000 besmettingen : ‘In Suzhou, een kleine stad vlak bij Shanghai….’

Suzhou mag ten opzichte van Shanghai (26 miljoen inwoners) een kleine stad genoemd worden, maar zou met meer dan 6 miljoen inwoners in West-Europa toch al gauw in de top drie van grootste steden staan. Een mooie stad overigens!

Gabriel Thissen, Amsterdam

‘Dit ‘kneiterlinkse’ gedoe van het stadsbestuur laat Eberhard van der Laan tollen in z’n graf’

Inderdaad! Briefschrijver Jeroen Goeman Borgesius legt afgelopen donderdag in Het Hoogste Woord de vinger treffend op de zere plek. Dit ‘kneiterlinkse’ gedoe van het stadsbestuur verkwanselt de meerwaarde van een verantwoordelijke overheid. De Amsterdammer is de dupe van onkunde, wegkijkerij en wellicht zelfs onoirbaar gedrag dat we hier maar even niet zullen noemen. Eberhard van der Laan ligt te tollen in z’n graf.

Diederik van der Staay, Amsterdam

‘De Jonge vertelt niets anders dan het steeds al uitgekauwde: ‘Sorry.’

Met een klein beetje niet de waarheid vertellen, kom je een heel eind. Zo iets ongeveer is een beetje de moraal van onze politieke vertegenwoordigers. En het daarmee neergaande grafiekje over vertrouwen van de kiezer is niet meer dan een onoverkomelijk feit. En….? Het zal ze worst wezen.

Maar met excuses hebben ze geen probleem. Daar hebben ze genoeg van, maar het is net als met inflatie: druk je te veel geld bij, dan wordt het minder waard. In het geval van vertrouwen, dan daalt de waarde van het woord van onze politici.

Dat is wat me overkomt als weer eens het hoofd van CDA-minister Hugo de Jonge op de buis verschijnt. Ik vertrouw hem niet, geloof er geen woord van en de goeden moeten onder de kwaden lijden. De stamppot van de Tweede Kamer die ons landje ‘leidt’, smaakt niet meer. Het is voorgekookt, op recept en zonder zout. Bang om hun hachje te verliezen, zitten ze gevangen in lobbywerk, zakkenvullerij en het oppompen van hun ego. Het is een soap, een slechte en veel te duur. Ze zijn eerder bezig met hun ‘spin-off’ dan met het belang van het land.

Hugo de Jonge vertelt niet anders dan het steeds al uitgekauwde: ‘Sorry.’

Paul van den Aardweg, Lisse