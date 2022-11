Opinie: ‘Vinden museumdirecteuren dieren die door klimaatverandering met uitsterven worden bedreigd óók belangrijk?’

Beeld Vincent Spiering

‘Zijn bedreigde diersoorten niet net zo onvervangbaar als kunstwerken in het museum?’

Tientallen directeuren van vooraanstaande musea over de hele wereld roepen klimaatactivisten in een gezamenlijke verklaring op om te stoppen met hun acties.

Volgens deze directeuren ‘onderschatten activisten de kwetsbaarheid van deze onvervangbare voorwerpen’. Ik ben benieuwd wat deze directeuren vinden van diersoorten die door klimaatverandering met uitsterven worden bedreigd. Deze zijn immers ook onvervangbaar. Het zou deze directeuren sieren als ze regeringen oproepen om te stoppen met het bedreigen van onvervangbare diersoorten, bijvoorbeeld door subsidies op het gebruik van fossiele brandstoffen af te schaffen.

Frans Vollenbroek, namens de Grootouders voor het Klimaat

‘Waar kan de woningzoekende met weinig inkomen nog terecht?’

Ik reageer op Lousje Koning, die schreef over de schaamte die corporatie de Alliantie zou moeten voelen. Ik sluit me daar volledig bij aan en hoop met mij vele andere bewoners van de Alliantie. In Amsterdam-Noord speelt hetzelfde. De sociale woningbouw wordt langzamerhand verkwanseld. Waar kan de woningzoekende met weinig inkomen nog terecht? Wonen is nog altijd een recht. Of wordt dit straks een gunst?

Ik hoop dat wethouder Zita Pels niet alleen haar onvrede uit, maar er ook daadwerkelijk iets mee gaat doen. Schande, schande!

Francis Braam, Amsterdam

‘Mondkapjesdeal lijkt te zijn gereduceerd tot storm in een glas water’

Het wekt verbazing dat de mediatsunami die losbarstte over de rol van Sywert van Lienden en zijn graaiende vriendjes in de mondkapjesaffaire nu gereduceerd lijkt te zijn tot de spreekwoordelijke storm in een glas water. Deloitte rondde een schokkend onderzoek af. Voor iedereen toegankelijk en zeer lezenswaardig. Ook aan dit onderzoek werden vele miljoenen belastinggeld besteed. En nu? Niets! Geen Kamervragen, geen plenair debat over de rol van de overheid in deze affaire. Helemaal niets. Niemand schijnt in de poep te willen roeren. Wat stinkt er zo erg dat we het blijkbaar onder het tapijt willen vegen?

Eric Wortelboer, Hilversum

‘Is het vertrek van de ambtelijke top een actie waar ze zelf geen pijn onder lijden?’

Uit berichten uit diverse media blijkt dat de ambtelijke top in de Tweede Kamer vertrekt. Maar hoe dat precies zit, daarover zijn de verschillende media niet duidelijk. In diverse berichten is sprake van ‘ontslag nemen’. Dat betekent het dienstverband verbreken en daarbij hoort geen enkele uitkering wegens werkloosheid omdat men immers zelf het initiatief neemt. Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn: de functie is ‘neergelegd’, wat een gewone ambtenaar overigens niet in zijn hoofd moet halen.

Topambtenaren zijn in de loop der jaren immers steeds meer op politici gaan lijken die in zo’n situatie wél recht op een uitkering wegens werkloosheid hebben. Als dat laatste het geval is, is het nogal gratuit om op te stappen: dat is immers zonder persoonlijke financiële risico’s. Het is jammer dat de verschillende media hier niet duidelijk over zijn: zijn die ambtenaren zó principieel dat ze persoonlijk risico lopen of is dit een verpolitiekte actie waar ze zelf geen pijn onder lijden?

Peter Goedkoop (voormalig adviseur ambtenarenrecht), Amsterdam