Opinie: ‘Vier dat Nederland weer open is!’

Meer samen, samen meer. Onder die titel vierde Nederland precies twintig jaar geleden een groots en verbindend volksfeest ter gelegenheid van het huwelijk van (toen nog) prins Willem-Alexander en zijn vriendin Máxima. Een signaal van, voor en door de samenleving waaraan nu, in deze sociaal, maatschappelijk en politiek verwarrende tijd, meer behoefte is dan ooit.

Je hoeft niet te hebben doorgeleerd om te begrijpen dat de hedendaagse polarisatie geen goede basis is voor een meer inclusieve en verbonden samenleving. De mens heeft in tijden van onrust, crisis en verwarring immers sterke behoefte aan ‘samen’.

Het volksfeest dat twintig jaar geleden werd gehouden ter gelegenheid van het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en zijn vriendin Máxima, was van grote betekenis. Het feest der feesten werd gehouden in de Amsterdam Arena en bracht Nederland samen onder één dak. De symboliek van deze beslissing was groot, evenals de titel van het evenement. Met ‘Meer samen, samen meer, werd zowel de betekenis van het huwelijk, als de overdrachtelijke wens voor heel Nederland gemarkeerd. Een groot idee dat tot in de kleinste details werd uitgewerkt.

Nationaal heeft de evenementen- en entertainmentindustrie toen laten zien waartoe men in staat is als ze de handen ineenslaan. Een gevoel dat doet denken aan de viering van honderd jaar KLM of het Eurovisie Songfestival. Evenementen die tot een collectief gevoel van trots hebben geleid.

De productie was een statement en een creatief succes, schreef men ook in het tijdschrift The Spectator: ‘I was fascinated to be there, but it also had lessons for us in Britain. We all know how ghastly such events can be; the Dutch can mix history with mischief and modernity. In a priceless mixture of show business, blazing charm and modern media monarchy, the crown prince and Maxima arrived.’

Wij mochten met ons bedrijf in oprichting deze productie destijds verzorgen en ik mocht een team samenstellen dat deze uitdaging aanging vanuit de gedachte dat het totaal meer was dan de som der delen.

Het is goed om te weten dat veel van deze collega’s werkzaam zijn in de cultuur- én evenementindustrie, die het afgelopen tijd zwaar hebben gehad, maar die meer dan wie en wat ook het talent hebben om mensen in deze verwarrende tijd op een duur­zame manier met elkaar te verbinden. Een evenement ter viering van de ‘heropening van Nederland’ zou op dit moment van waarde zijn.

Nederland snakt immers naar samen, samen meer!

Patrick Roubroeks, Amsterdam