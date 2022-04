Opinie: ‘Vestig het Nationaal Slavernijmuseum in gebouw van de Hermitage’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Vestig het Nationaal Slavernijmuseum in gebouw van de Hermitage’

Graag wil ik hierbij museum de Hermitage onder de aandacht brengen van het college van burgemeester en wethouders als locatie voor het Nationaal Slavernijmuseum.

Door het verbreken van de banden met Rusland zal er een nieuwe invulling moeten komen voor het prachtige gebouw aan de Amstel.

Wat kan een betere locatie van het Nationaal Slavernijmuseum zijn? De Hermitage is groot (12,846 m2) en ligt midden in een gebied, de grachtengordel, dat gedeeltelijk gebouwd is met het geld vanuit opbrengsten van handel gedreven door het VOC. Daarnaast heeft de Hermitage twee tuinen waar bezoekers in alle rust kunnen overdenken wat zij net gezien hebben.

Noord, Oost, Zuid, Zuidoost stelt het college voor... waarom niet het Centrum?

R. Vroom, Amsterdam

‘Euthanasie versus palliatieve sedatie’

Dat het ook anders kan om te mogen sterven in een (christelijk) hospice, waar geen euthanasie wordt toegestaan, heb ik ruim een maand geleden ondervonden. Voordat mijn man erheen ging, hadden wij de huisarts gevraagd of hij in principe tot euthanasie bereid zou zijn. Het antwoord was ‘ja, onder de gebruikelijke voorwaarden’. Na vijf weken hospice was mijn man zo achteruit gegaan, zo moe, zo óp, dat hij om palliatieve sedatie vroeg. De conclusie van de dienstdoende arts was, dat het daar te vroeg voor was!

Na overleg met de huisarts, en voldaan aan alle formaliteiten, kwam mijn man op een dag per ambulance naar huis, werd in het gebrachte hoog-laagbed in de huiskamer gelegd, had een aangename middag met mij, de kinderen en broer en schoonzus, waarna de huisarts kwam voor de euthanasie. We hebben dit allemaal als heel ‘prettig’ ervaren. Overigens niets ten nadele van het hospice, hij is er fantastisch verzorgd.

H. Rodrigues Parreira, Badhoevedorp

‘Nóg een reden voor overhypte prijzen: de courtageregeling van makelaars’

Wat een verademing om eindelijk het juiste geluid over de huizenmarkt te lezen van Tom Buijtendorp in Het Hoogste Woord van woensdag! Nóg een reden voor overhypte prijzen: de courtageregeling die de NVM toepast. Het honorarium voor de makelaar is een percentage van de koopprijs en stijgt dus bij hogere huizenprijzen. Dat is natuurlijk ook een prijsopdrijver. De betere regeling: laat de courtage stijgen naarmate het verschil tussen vraagprijs en de, lagere, koopprijs groter wordt. Als de koopprijs hoger is dan de vraagprijs, faalt de kopende makelaar.

Diederik van der Staay, Amsterdam



‘Ik mis de halve pagina ‘Frenk is van de straat’ nog steeds’

Wat een mooi en lezenswaardig artikel over Gerard Reve in Het Parool van woensdag. Al voor ik het zag, wist ik dat Frenk der Nederlanden het geschreven moest hebben. Dezelfde stijl als vijftien jaar geleden. Ik mis de halve pagina ‘Frenk is van de straat’ nog steeds.

André Hammersma, Amsterdam