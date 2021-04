Opinie: ‘Vesteda richt zich in onze ogen niet op wonen als grondrecht’

Als institutionele belegger is Vesteda geen ideële verhuurder. Het fonds wil gewoon geld verdienen. Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Met veel belangstelling lazen wij op 14 april het artikel ‘Plots valt er iets te halen voor huurders in de stad’ in Het Parool. Alsook het artikel een dag eerder: ‘Zucht van verlichting op de huurmarkt,’ waarin werd gesteld dat verhuurders de huurprijs verlagen om nieuwe huurders aan te trekken. Als huurders van Vesteda willen wij graag wat kanttekeningen zetten bij de inhoud van de beide artikelen.

Vesteda is een institutionele belegger. De huuropbrengsten zijn onder andere bedoeld om er pensioenen van te kunnen betalen. Als beleggingsfonds richt Vesteda zich in onze ogen niet op wonen als een grondrecht, maar hecht het voor zijn aandeelhouders primair waarde aan winstmaximalisatie.

In gebouw Boston op de Piet Heinkade in Amsterdam staan nu twaalf van de negentig appartementen te huur. Het duurt lang voordat ze weer verhuurd worden. Het ziet er naar uit dat huurprijzen in de vrije sector voor steeds meer mensen onbetaalbaar worden.

De aanvangshuur in gebouw Boston varieert en ligt op dit moment tussen de 1455 en 1550 euro. Daar komen nog servicekosten en de verplichte huur van een parkeerplaats bij. De komende jaren zijn verhogingen van de huurprijzen in de commerciële sector vastgesteld wat betekent dat ze op 1 juli met 2,4 procent kunnen worden verhoogd en in 2022 en 2023 1 procent plus een correctie voor de consumentenprijsindex. Dit pakt negatief uit voor mensen die hier al langer van Vesteda huren. Zij betalen op dit moment maandhuren die 60 tot 70 euro boven de huidige door Vesteda gehanteerde markthuur liggen.

Zoals elk jaar heeft Vesteda zijn voorgenomen huurbeleid voor advies voorgelegd aan bewonerscommissies en huurdersverenigingen. De bewonerscommissie Boston adviseert bevriezing van de huren en in sommige gevallen huurverlaging. Vesteda wil hierin niet meegaan. Huurders die de huur te hoog vinden, krijgen in een brief te lezen: ‘Binnen ons beleid is het overigens altijd mogelijk om naar een ander, goedkoper, appartement te verhuizen.’

Is dit de manier om met je huurders om te gaan en is dit hoe andere commerciële verhuurders het ook doen?

Jan van den Berg (bewonerscommissie Boston) en Douwe Zeilmaker (huurdersbelangenvereniging Mijndenhof), Amsterdam