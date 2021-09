Opinie: ‘Verwende Amsterdammers met een jubelton zijn niet de slachtoffers waar de focus op moet liggen’

Duizenden mensen gingen zondag in Amsterdam de straat op uit protest tegen de hoge huur- en huizenprijzen en het tekort aan woningen. Beeld Joris van Gennip

In Het Parool van afgelopen zaterdag beschrijft Doortje Smithuijsen haar zoektocht naar een woning in Amsterdam en analyseert daarbij de problemen op de Amsterdamse woningmarkt. Haar ouders zijn bereid haar ‘finan­cieel flink te helpen’ met een woning. Desalniettemin komt Smithuijsen tot de conclusie dat zij zich niet, zoals ze eerder dacht, aan de gunstige kant van de ‘verziekte’ woningmarkt be­vindt.

Hoewel Smithuijsen haar bevoorrechte positie goed onder woorden weet te brengen, verbaast het mij dat zij er belang in ziet om de situatie van de jonge, verwende Amsterdammer met een jubelton op zak uit te lichten. Hoewel hun positie wellicht minder gunstig is dan meestal wordt geschetst, lijken zij mij niet de slachtoffers van de wooncrisis waar de focus op zou moeten liggen.

Zoals Smithuijsen zelf stelt, wil zij hoofdzakelijk een huis kopen om te doen wat haar ouders ook ooit deden: Kapitaal opbouwen door op tijd een eigen woning te kopen. Nu is de wens om kapitaal op te bouwen en je kinderen op deze manier ooit ook de mooiste slaapkamer die er bestaat te gunnen niet zozeer fout, maar wel ontzettend futiel, als er alleenstaande ouders zijn die gedwongen worden om voor 700 euro per maand een woning te moeten delen met een huisgenoot, zoals te lezen was in Het Parool van 21 augustus.

Hoewel men als verwende stedeling met een jubelton op zak in de zoektocht naar een woning wellicht wat ongemakken ondervindt, lijken deze voornamelijk voort te komen uit de verwachtingscrisis, zoals Smithuijsen beschrijft. Accepteren dat men wellicht nooit in een huis met drie verdiepingen in Amsterdam Zuid zal wonen, en enigszins moet afdrijven van de initiële woonwensen, hoeft echter niet te betekenen dat men zich niet alsnog aan de gunstige kant van de woningmarkt bevindt.

Om maar even terug te komen op de metafoor van Smithuijsen raad ik de verwende Amsterdammers daarom aan om in de zoektocht naar een reddingsboei de moeite te nemen om iets verder te zwemmen; dan zal het ze zeker lukken om deze zinkende Titanic te overleven.

Marja Stensinski, Amsterdam