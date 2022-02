Opinie: ‘Vernieuwing van seksuele vorming is nodig voor het emotionele welzijn van jongeren’

Demonstranten nemen deel aan de manifestatie op het Museumplein tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Beeld ANP/Sem van der Wal

De ophef rond The Voice of Holland, de beschuldigingen richting PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk en de constante stroom aan schandalen vanuit de sportwereld, de steeds wederkerende MeTooverhalen geven duidelijk aan: Nederland heeft een probleem met consent (toestemming). Verdedigers van de beschuldigden claimen vaak dat de grenzen tussen acceptabel en onacceptabel seksueel gedrag vaag kunnen zijn. Dit is ook zo, en dat is juist het probleem.

Ongemakkelijk

Het is namelijk gewoon moeilijk om volledig geïnformeerd te zijn als het op seks aankomt. Hoe kan je zeker weten of je partner zin heeft en waarin precies, vooral als je elkaar niet (goed) kent? Waar heb je eigenlijk zelf zin in? Wat telt überhaupt als seksueel gedrag?

Het kan ongemakkelijk voelen om bij iedere stap te vragen of je partner ergens wel zin in heeft, terwijl dit juist belangrijk is om vast te stellen of er inderdaad consent is – en dan gaan we er hier vanuit dat er geen verschil in machtspositie is, hetgeen altijd grenzen vervaagt.

Jongeren en consent

Wat minder vaak besproken wordt, is dat consent een net zo’n belangrijk deel uitmaakt van het leven van jongeren als van volwassenen. De vragen hierboven zijn extra complex als het op jongeren aankomt. Zij hebben namelijk minder levenservaring, maar zijn zeker niet celibatair: volgens de CBS Jeugdmonitor heeft een kwart van de 15- tot 18-jarigen geslachtsgemeenschap gehad en de meerderheid pornografie gezien.

Het onderzoekboek Seks onder je 25e toont aan dat 17 procent van de jongens en 44 procent van de meisjes ooit seksuele handelingen tegen hun wil heeft meegemaakt en het CBR rapporteerde afgelopen maand nog dat twee op de drie jonge vrouwen slachtoffer is van straatintimidatie. Daarbij komt ook nog dat gedragspatronen die we aanleren als jongeren een blijvende invloed hebben op wat wij als volwassenen normaal vinden. Wat jongeren leren over consent is dus cruciaal, voor hun huidige welzijn én voor toekomstig gedrag.

Emotionele educatie

Voor jongeren speelt onderwijs een enorme rol in hun seksuele vorming, vooral omdat veel ouders ongemakkelijk blijven bij de vele aspecten van jongerenseksualiteit. Helaas is ook het onderwijs gebrekkig, vooral als het aankomt op de meest complexe en vage aspecten van seks en seksualiteit, namelijk emoties, consent, grenzen stellen en communicatie.

Onderzoek heeft aangetoond dat middelbare scholieren vooral naar meer informatie over deze onderwerpen snakken en aangeven specifiek hulp nodig te hebben bij open communicatie. Totdat de regering seksuele vorming eindelijk verandert, zullen jongeren hun emotionele educatie echter elders moeten krijgen.

Verliefd op de vampier

Volgens cognitief onderzoek is fictie een goede optie, omdat ons brein dit op dezelfde manier verwerkt als het echte leven. Dit verklaart waarom we kunnen huilen bij Bambi en opgewonden kunnen raken van bouquetromans. Hoeveel tienermeisjes (en hun moeders) zijn er wel niet een beetje verliefd op de vampier Edward Cullen uit Twilight? Dit is de voornaamste reden dat er überhaupt debatten zijn over wat er wel of niet gepast is voor een jong publiek.

Fictie waarin open wordt gesproken over seks en consent, waarin karakters met hun emoties worstelen en ze met elkaar bespreken (of niet), biedt jongeren de mogelijkheid in een wereld te duiken waarin zij ervaringen kunnen opdoen die ze in het echte leven allicht nog niet hebben, zowel seksueel als emotioneel. Zo worden ze uitgenodigd zelf na te denken over wat ze acceptabel vinden of niet. Fictie is natuurlijk geen perfecte vervanging van onderwijs en heeft vele problematische romances, maar biedt tieners wel een emotionele ervaring, vrijheid en verantwoordelijkheid die klassikaal ontbreekt.

Een vernieuwing van de seksuele vorming is hoognodig voor de mentale en seksuele gezondheid van jongeren. Totdat dit gebeurt, is fictie echter een van de weinige plekken waarin jongeren de vrijheid hebben onderwerpen te ervaren die hun school of ouders misschien verwaarlozen. Dit is cruciaal, voor het welzijn van de jongeren van nu en de volwassen van de toekomst, en is een niet te onderschatten oplossing voor ons huidige probleem met consent.