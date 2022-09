Opinie: ‘Verlies van Liverpool valt spelers van Ajax niet te verwijten; de trainer des te meer’

Beeld Vincent Spiering

‘Net naast is nooit er bijna in’

Volgens Dick Sintenie scheelde het maar een paar centimeter of Ajax had gescoord. De kopbal van Daley Blind ging inderdaad een paar centimeter naast de rechterdoelpaal voorlangs. De bal moet natuurlijk wel nog die paar centimeter plus de breedte van de doelpaal (12 cm) plus de diameter van de bal (23 cm) richting het doel om er ook in te gaan. Dus scheelde het sowieso 37 centimeter om te scoren. Net naast is nooit er bijna in.

Stan Spangenberg, Amsterdam

Pannenkoek

Complimenten voor Dick Sintenie die razendsnel zijn verslag van Liverpool-Ajax gemaakt moet hebben zodat het nog meekon met Het Parool van 14 september. Ajax wordt de eerste helft overlopen op het middenveld. Alfred Schreuder laat het op zijn beloop. Rechtzetten in de tweede helft, denk ik dan. Maar nee, Ajax wordt de tweede helft nog steeds overlopen op het middenveld en de trainer grijpt nog steeds niet in. Dan valt de spelers van Ajax niets te verwijten. Het is de trainer die niet ziet wat iedereen ziet die naar de wedstrijd kijkt. Zo iemand heet een pannenkoek.

Rudy Schreijnders, Maarssen

‘Handel bedrijven met dictaturen deugt niet’

Optimistische geluiden uit Oekraïne, waar men erin slaagt om het agressieve Russische leger terug te dringen. Het zal nog veel bloedvergieten vergen om heel Oekraïne te bevrijden. Maar dat terzijde. Na de oorlog zal Rusland de schade moeten vergoeden en de sancties mogen niet versoepeld worden voordat minimaal alle schade is vergoed en hersteld.

Dat is maar op één manier mogelijk, namelijk door beperkt Russisch gas af te nemen en wanneer de hele netto-opbrengst ten gunste komt van Oekraïne. De hele wereld profiteert hier dan ook van, omdat de gasprijzen dan weer normaliseren. De rest van de sancties moeten wél gehandhaafd worden totdat er een ander, democratisch regime is. Handel bedrijven met dictaturen, moeten we in de grondwet verbieden. Het deugt niet!

Ton Jacobs, Amsterdam

Gekke-Gerrit-Dienst

Duiven: ze zijn een plaag. Maar in veel Europese steden is inmiddels het ei van Columbus gevonden, namelijk de pil (Het Parool, 13 september). De Amsterdamse GGD neemt het idee van de pil niet over. Die houdt vast aan de gedachte dat niet voeren de juiste methode is. Maar het biedt geen soelaas. Meer afvalbakken? Hopeloos. Verbieden? Heeft geen zin. Boetes? Helpen voor geen meter. Veel horecaondernemers en winkeliers hebben bordjes opgehangen met het verzoek de duiven niet te voeren. Zinloos. Al ruim een halve eeuw.

De teamleider van de afdeling ongediertebestrijding van de GGD volhardt in het afwijzen van de pil: ‘Zulke methodes pas je echt alleen toe als alle andere maatregelen hebben gefaald.’

De GGD. Als recalcitrante pubers zeiden wij: de Gekke-Gerrit-Dienst. Ik zou die term nu niet meer in de mond durven nemen. Maar helemaal ongelijk hadden we niet.

Jan Kok, Amsterdam